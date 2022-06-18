休城國會議員Fletcher 晤僑界尋連任

休士頓國會議員Lizzie Fletcher（右五）應林富桂（右六）之邀請在中國城老四川餐館，爭取各界支持。（記者封昌明／攝影）

欲競選連任的休士頓 第七選區國會議員Lizzie Fletcher，6月17日應誠信產權負責人林富桂律師邀請造訪中國城，與地產開發商Rocky賴、David杜、恆豐銀行前副總裁楊國貞、地產經紀人卿梅、世大建設代表李世威等僑領會面，爭取支持。

Lizzie Fletcher表示，她以身為休土頓人而自豪，她幾乎一生都住在這個地區，在這裡安家並建立事業，她出生在Memorial Herman醫院，是三個姊妹中最小的一個，1993年從聖約翰學校畢業後，去了俄亥俄州的肯揚學院，在那裡她以該校歷史上最高榮譽畢業，並於1997年入選菁英協會「The Phi Beta Kappa Society」。大學畢業後，她在商業和非營利組織工作了幾年在獲得獎學金進入弗吉尼亞州威廉 瑪麗法學院，並擔任該校《威廉瑪麗法律評論》主編，並於2006年畢業。

2006年，她在Vinson & Elkins開始法律職業生涯，這是一家100多年前在休士頓成立的國際律師事務所。幾年後，她加入了Ahmad, Zavitsanos, Anipakos, Alavi & Mensing (AZA)，這是一家位於休士頓有50人規模的律師事務所，專注於高風險商業訴訟，2015年她成為了公司的第一位女性合夥人。

在整個職業生涯中，她有幸代表來自不同背景的休士頓人，他們每天都面臨著許多困難的問題，客戶在油田、醫院、董事會和小型企業工作。她很自豪作為律師，並且被公認為美國最佳律師之一、德州 超級律師和其他專業榮譽，但她最自豪的是，因工作關係幫助改善了這個社區許多人的生活。

作為德州第七國會選區的代表，她在眾議院交通和基礎設施委員會任職，負責監督對我們社區至關重要的問題，包括應急管理、港口和水道以及交通項目。還在眾議院科學、空間和技術委員會任職，擔任能源小組委員會主席。她 是新民主黨聯盟的成員，該聯盟是一群親商業、親貿易的國會民主黨議員，在該組織中擔任其貿易工作組的聯合主席。

休士頓對她很重要，她的家人多年來一直把這個地區作為她們的家。她與的丈夫Scott Fletcher，以及家裡的大部分人都把休士頓稱為家。我們致力於這座城市和居住在這裡的人們。我致力於確保這個社區的核心價值觀「包容、創新和協作」，為所有美國人帶來進步、平等和機會。