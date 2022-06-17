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志鵬保險：紅藍卡補充計劃添保障

【休士頓訊】
專業貼心的保險經紀。（志鵬保險提供）
專業貼心的保險經紀。（志鵬保險提供）

擁有Medicare紅藍卡看病還需要付費嗎？利用Part C和Supplement補充計劃來幫您獲得更多保障，當您65歲時，您就需要申請聯邦政府紅藍卡醫療保險Medicare，幫您擁有退休後的醫療保障！那麼紅藍卡如何承保？自己還需支付醫療費嗎？有沒有辦法降低我的醫療費？志鵬保險就帶大家來看看紅藍卡保險的詳細保障。

申請到紅藍卡Medicare時，紅藍卡有兩個部分：

A部分：覆蓋醫院費用 (住院, 輸血, 療養)：每次住院費用在1556元自付額以內需要自己支付，支付完自付額之後60天內住院不用再交錢，61至90天，每天389元；91到150天，每天778元。（這60天如果用完，下一次入院超過90天就需要自己付全款了）。

150天以上，自己付全款（從住院開始到出院後連續60天沒有住院算一次住院）。

B部分：覆蓋醫師，檢查費和儀器費用：全年233 元自付額(deductible)，自付額之內的醫療費用需要100%自己付。

自付額之後，保險承擔80%，持卡人需承擔20%，並且自己承擔的金額無上限，說到這裡不知道大家有沒有發現，Medicare紅藍卡本身不保處方藥，並且即便是有了紅藍卡，看醫生還是要花很多錢，如何才能降低醫療花費呢？

答案是：紅藍卡剩下的三個部分（C，D，Medicare Supplement）用來填補空缺！

那麼Medicare的 Part C，D，E都是什麼呢？

申請到紅藍卡Medicare時需注意的事項，可詢問志鵬保險。 （志鵬保險提供）
申請到紅藍卡Medicare時需注意的事項，可詢問志鵬保險。 （志鵬保險提供）

Medicare Part C，Part C 的全名是 Medicare Advantage Plan 聯邦保險優勢計劃，此項計劃包括A、B部分的所有服務 (住院，檢查以及看醫生)，也包括處方藥計劃(意味著持卡人不需要單獨付錢購買處方藥計劃) 同時還有視力，聽力和眼科保障。有些計劃還有禮品卡，以及買菜、非處方藥的福利。

Part C大部分的計劃為零月費計劃，所以價格比較實惠，不僅如此，很多公司還有退出退費計劃，在不需要繳納保費的基礎之上，還有額外的退款福利。是非常好的選擇。如果您想要了解相關資訊，可聯繫志鵬保險。

Part D: 處方藥計劃：處方藥計劃的價格根據持卡人選擇的公司不同為每月15至45元。

Part E (Medicare Supplement)，聯邦保險補充計劃。這一項計劃是用來支付A部分和B部分在報銷之後所剩下的費用的計劃。包括：A部分住院所需要支付所有費用以及，B部分紅藍卡報銷80%以後所剩的20%。那麼，我應該選擇哪一個計劃呢？

這三種選擇各有各的優勢。志鵬保險幫大家整理了這三種計劃的優勢和劣勢供大家參考。（...
這三種選擇各有各的優勢。志鵬保險幫大家整理了這三種計劃的優勢和劣勢供大家參考。（志鵬保險提供）

Medicare紅藍卡有三種組合方式您可以選擇

1. A+B （只有紅藍卡）、2. A+B+C（Medicare Advantage）（紅藍卡加上C部分）、3. A+B+D+Supplement （紅藍卡加上處方藥計劃以及Supplement）。

這三種選擇各有各的優勢。志鵬保險已整理這三種計劃的優勢和劣勢。

對如何選擇紅藍卡的計劃還有其他問題，持卡人可以聯繫志鵬保險，該公司的醫療保險專員會根據持卡人情況，協助選擇最適合的計劃。志鵬保險地址：7001 Corporate Dr. Suite 218 Houston TX 77036，電話：832-460-5669，網址：www.zipins.net。

紅藍卡 醫療保險

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