賴李迎霞 受邀參觀哈里斯縣投票機操作示範

中華公所共同主席賴李迎霞（右一）在選務官陪同下操作投票機。（記者封昌明／攝影）

哈里斯縣選務辦公室副主任Nadia Hakim及新任的華人 社區統籌召集人黃思賢6月13日在Tracy Gee社區中心舉行說明會，兩人就5月初選的統計結果及新的選票機操作方式提出詳細說明，中華公所共同主席賴李迎霞、聯禾地產經紀人Gene Feigelson等都前往聆聽，並且操作投票 機，展現哈里斯縣選務機構積極方便選民的各項服措施。

黃思賢（右起）、Nadia Hakim、賴李迎霞、Gene Feigelson 說明如何用投票機。（記者封昌明／攝影）

賴李迎霞邀請縣選務機關，在近期各項華人的集會中能出席，讓更多的華人同胞有機會像她一樣親自操作投票機，進而提高投票率，讓華人的聲音透過選舉在主流社會展現，Nadia Hakim欣然同意，該辦公室將全力配合。

Nadia Hakim表示，德州 有254個縣，每個縣都有一位縣長、四名區長，負責為全縣提供基本服務（消防和救護車除外），包括：稅收，監獄，防洪，法律，住房，教育，經濟，社區服務，交通，衞生服務等。

哈里斯縣總面積有1778平方公里，人口數473萬1145人居德州各縣之冠，登記選民超過250萬人，依據往年的投票數顯示，2014年有11萬5591票、2018年有10萬8549票、2022年18萬9351票。

轄區內若有民眾的場所想成為投票站，必須向 [email protected]發送申請電郵。電郵必須具體說明希望把哪個地點（城鎮的一部分)申請成為投票站 ，具體提供一個設施名稱和地址申請成為投票站。有關單位必須對投票站預定地，進行評估以符合成為投票站的標準

Nadia Hakim同時表示，該縣選務官Isabel Longoria已經提交辭呈，她的最後一個工作日在今年7月1日，目前選務辦公室正在招募新的選務官，該選舉辦公室尚未獲得有關當前狀態的任何詳細信息。

黃思賢說，如果民想了解更多選舉訊，可上網https://lp.constantcontactpages.com/su/DBMvCG8/Chinese登錄。若想成為投票所，也請上網：Voting Location Interest Form (google.com)登錄。如果有任何關於選舉的事務可洽Communications & Outreach Coordinator (Chinese) ，華人社區統籌召集人：黃思賢 [email protected]，電話：713-274-4864。中文服務專線：(713)274-8203，或上網Harris Votes.com，選民熱線電話 – 713.755.6965 或 713.274.8200。