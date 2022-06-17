鄧肯維爾市槍手進兒童夏令營 遭警格斃 學生無恙

達拉斯郊區的鄧肯維爾營地發生槍擊，幸被警方及時制止。(Duncanville Fieldhouse網頁)

達拉斯縣西南區的鄧肯維爾市(Duncanville)，一名42歲男子持槍闖入兒童夏令營，營區人員與警察 迅速應變，暴徒開了至少兩槍後遭警察格斃，雖然沒有學生受到傷害，但德州 的父母對槍械暴力的氾濫更生警惕。

鄧肯維爾位於達拉斯市近郊，是達拉斯都會「西南最佳區」(Best Southwest area)的一部分，這裡的「鄧肯維爾營地」(Duncanville Fieldhouse)相當有規模，是以室內體育活動為主的夏令營。每年學校放暑假時，許多家長把孩子送到這裡參加夏令營，家長可以放心地去上班，孩子在有空調設備的地方上課、運動，假期中仍可過充實的一天，家長下班後就把孩子接回家。

警方即時趕到夏令營地擊斃槍手，免除一場可能的濫殺。(NBC電視台)

13日(周一)那天上午8時過後，有大約250名兒童在營區參加活動，8時43分一名中年男子從正門進入前廳，與營區的一名工作人員交談，兩人之間發生爭論，那名男子拿出槍發射一發子彈，但工作人員並沒有受傷。接著那名男子想進入一間教室，但門已被鎖住，那名男子朝教室內又開了一槍，幸也沒有人中彈。

鄧肯維爾市警局接到報案後，兩分鐘左右就有警察到達營區，這時那名男子已進到體育館，警察立即與疑犯短兵相接，雙方駁火後疑犯中彈，送醫後傷重不治。德州公共安全廳(DPS)也介入調查，警方於14日(周二)公布槍手身分，他是42歲的達拉斯市民布蘭登奈德(Brandon Ned )，警方仍在調查他犯案的動機。

34歲的媽媽黛安娜瓦斯克茲(Diana Vasquez)表示，當天她跟著兒子下車進入前廳，準備替孩子付午餐費，她在排隊的時候看到那名行動異樣的男子，當那人拿出槍時，她趕緊拉著兒子躲進一間教室，這個事件讓她相當緊張，擔心孩子會出事。