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等待16個月 建商毀約加價 屋主新屋舊屋兩頭落空

編譯組／綜合報導
德州一對年輕夫妻打造夢想屋，最後因建商加價，落得一場空。(FOX7電視台)
德州一對年輕夫妻打造夢想屋，最後因建商加價，落得一場空。(FOX7電視台)

德州達拉斯南部近郊的橡葉市(Oak Leaf)，一對年輕夫妻與建商簽約打造夢想屋，經過16個月的苦心經營，建商最後要求加價30萬元，買家拒絕後建商取消合約，而買家已將原有的住屋出售，成了兩頭落空的無殼蝸牛。

布倫德治夫婦(Tracey and Donnell Brundage)有兩個年幼的兒子，2020年12月15日他們與冰河房屋公司(Glacier Homes)簽約，要建一棟量身訂造的3600多平方呎夢想屋，這將是夫妻兩人一住到底的終身屋。他們與建商合作規劃格局，經常到工地探訪，由於供應鏈的問題，建築進度比預期延後許多，但他們一直耐心的等候。

合約中規定在貼外牆片石(sheetrock)之前，布倫德治夫婦必須把原有住屋售出，2021年9月建商通知他們該賣房子了，舊屋上市一個星期就賣掉了。但是等他們必須把舊屋交給新主人時，他們的新屋卻離完工還差得很遠，布倫德治夫婦帶著孩子搬進一棟Airbnb民宿暫住，心想再忍耐一下，一切都會有圓滿的結果。

今春建商終於通知在4月15日交屋，夫婦兩人打電話約好搬家公司，並給新廚房買了一個大冰箱。日期快到時建商通知，因為鋪地毯進度延誤，交屋日期改為4月22日。但就在新交屋日到達之前，建商又送了一個簡訊到手機上，指出如果布倫德治夫婦還想要這棟房子，價錢已不是52萬元，而是82萬元，如果不同意新價，建商依合約可以轉售給他人。

布倫德治夫婦覺得被趕鴨子上架，不肯多付那30萬元，建商於是取消合約，但同意把他們所付的升等(upgrade)和第三方託管(escrow)費用退還。夫婦倆覺得最氣憤的是，建商逼他們把原有的住屋賣掉，現在他們兩頭落空，變成無家可歸者(homeless)。

夫婦倆心有不甘，請了律師對建商提訴。北德州福斯電視台邀請福里曼律師(Jason Freidman)審閱那項合約後指出，建商早已經想好如何應付買家，這份合約寫得滴水不漏，也不准買家提訴，賣方最多只會賠償500元的損失。律師指出，與建商簽約之前，應該花一點錢請律師看過合約，像這種一面倒的合約，如果要簽就要有被取消的心理準備。

德州一對年輕夫妻經營16個月，眼看樓起，最後卻遭建商食言而無法擁有。(FOX7電...
德州一對年輕夫妻經營16個月，眼看樓起，最後卻遭建商食言而無法擁有。(FOX7電視台)

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