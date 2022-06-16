阿蘭薩斯港捕獲137磅鯛魚 或創世界紀錄

抓獲巨大的立方鯛魚必須用推車載送。(Port Aransas Fishermans Wharf)

位於德州 基督聖體市東邊的阿蘭薩斯港(Port Aransas)，漁人碼頭官方臉書 10日(周五)刊出一位網紅釣客抓到超大鯛魚的照片，如果德州公園與野生動物局認證這項紀錄，這條魚會打破德州與世界的鯛魚重量紀錄。

阿蘭薩斯港漁人碼頭(Port Aransas Fisherman's Wharf)所發布的這個消息指出，釣魚 網紅布瑞登雪倫(Braden Sherron)6月3日在阿蘭薩斯港的海水中叉魚，結果叉到一隻巨大的立方鯛魚(cubera snapper)，他上岸以後請漁人碼頭的工作人員秤重並拍照，要向德州公園與野生動物局(Texas Parks and Wildlife Dept)尋求認證。

任職於阿蘭薩斯港漁人碼頭的布莉安娜普爾(Brianna Pool)指出，她當時在場見證這樁盛事，那條魚實在大得驚人。鯛魚(snappers)的種類有大約250種之多，立方鯛魚是其中體型最大的，漁人碼頭在秤重後確認，那條魚重達137磅，而查證德州最重鯛魚紀錄以後，發現過去最重的鯛魚是在1983年捕到的，重量是131磅，因此雪倫這次抓到的這條應該會刷新紀錄。

不過1983年的那條魚並沒有經過國際釣魚協會(International Game Fish Association)的認證，該協會的現有紀錄是在2007年創下的，釣客馬里昂羅斯(Marion Rose)在路易斯安那州的花園海岸(Garden Bank)釣到的那條是124磅，因為雪倫也會向國際釣魚協會尋求認證，因此他釣到的這條應該會成為新的德州與世界雙紀錄。一般而言，德州公園與野生動物局大約兩三周內就會發給認證。