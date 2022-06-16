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辣椒樹餐廳啟用機器服務員 舊員工餘憤未平

編譯組／綜合報導
連鎖餐廳辣椒樹在德州泰勒市分店啟用機器人帶位點餐。(CBS19電視台)
連鎖餐廳辣椒樹在德州泰勒市分店啟用機器人帶位點餐。(CBS19電視台)

位於達拉斯東南的泰勒市(Tyler)，辣椒樹餐廳(Jalapeno Tree)最近啟用機器人服務員，許多市民因為好奇前往光顧，但過去曾在那裡工作的年輕人提到老雇主仍餘憤未平。

前往泰勒市323公路與69號公路交會口附近的辣椒樹餐廳，未進門就看到「徵工」(Now Hiring)的告示，顯然雇主仍然希望找真人當服務員，但進去坐下以後，就會有可愛的小機器人服務員(robot waiter)上來招呼，顧客在小螢幕上點餐，過一會機器人就會把飲料送來，等餐食做好了，機器人從廚房把菜餚端到顧客桌邊。在這後疫情(post-pandemic)的時期，機器人似乎是很衛生的互動方式。

消息和照片在地區的社交媒體上出現後，有網友表示當今工人難找的時代，雇主必須適應時代的要求，想辦法解決問題，否則只能關門大吉。網路上有人指責現在有很多人太懶惰，幾乎每家零售業者和餐館都在徵工，但卻有許多人寧願遊手好閒，也不願意去應徵。經濟專家指出，美國的企業近年來營利屢創歷史新高，但卻不願意把利潤跟員工分享，這種類似剝削的作風導致員工心生憤恨。

一位曾在辣椒樹餐廳上過班的網友表示，她在那裡工作的時候，老闆給她的時薪還不到最低工資，雇主說是其餘的部分由小費補足，但客人多半很小氣，給的小費簡直像笑話，另外，很多客人素質很差，經常因為一點小事或根本沒有理由就出口成髒的謾罵，尤其是高中女孩在那裡打工最容易被好色的渣男欺負，工資低還要受這種惡氣，難怪老闆找不到願意去上班的人，機器人被罵不會心情難過，最適合做這種「爛工作」。

疫情 零售業 利潤

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