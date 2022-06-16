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福和市H-E-B將落腳？ 誤傳空歡喜

【福和市訊】

德州人最愛的超市是H-E-B，但福和市市界內至今還沒有一家H-E-B，當地一家地產開發商宣布H-E-B將在市區北部開分店，引發市民一陣驚喜，但H-E-B隨即宣告那則消息不正確。

　福和市的希爾伍德(Hillwood)地產開發商正在策畫興建Parkside at Alliance Town Center零售業中心，而且說這個購物中心的旗艦店是H-E-B超市，這將是福和市市界內第一家H-E-B。消息傳出後引起居民雀躍，H-E-B是一家私營公司，總部設在聖安東尼奧，公司營運得非常成功，顧客經常在店內意外發現令人驚喜的商品，讓購物人上癮經常前往尋寶。

　H-E-B的主管聽說這個消息以後，向希爾伍德公司聯繫，希爾伍德隨後把消息修訂，宣告那個購物中心的旗艦店將是一家「大超市」，沒有再提到H-E-B的名稱。H-E-B有意進軍福和市是眾所周知的，只是時間問題，根據塔倫特縣地產估價局(Tarrant Appraisal District)的紀錄，從2013年以來H-E-B已在福和市購買了九塊土地。多數超市是租用他人地產開店，但H-E-B喜歡購地自建，他們擁有的地產這些年來已增值許多。

　去年H-E-B宣布計畫進軍達福都會區，並已預定在弗里斯科(Frisco)和華人樂於定居的布蘭諾(Plano)開設新分店。H-E-B的高檔品牌「中央市場」(Central Market)早在2001年就於北德州設店，但它的名稱和性質都與H-E-B大不相同，不能相提並論，H-E-B是以一般大眾為消費對象，不像中央市場是以高收入人士為對象。

　福和市本身雖然沒有H-E-B分店，但鄰近郊區已有三家，分別是在伯爾森市(Burleson)、克雷伯恩市(Cleburne)和格蘭伯利市(Granbury)。雖然H-E-B否認Parkside at Alliance Town Center這家超市是旗下的店，但H-E-B確實承諾過會在2026年之前於Alliance Town Center開設分店。

德州 華人 零售業

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