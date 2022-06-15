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德州阿瑪瑞洛動物園外 拍到人身怪獸徘徊

編譯組／綜合報導
德州阿瑪瑞洛動物園，5月21日凌晨錄像機拍到一隻半人半獸的影像。(Amarillo Zoo臉書)
德州阿瑪瑞洛動物園，5月21日凌晨錄像機拍到一隻半人半獸的影像。(Amarillo Zoo臉書)

德州西北部鍋柄地區的阿瑪瑞洛動物園(Amarillo Zoo)，5月21日凌晨錄像機拍到一隻半人半獸的影像，市政府6月8日(周三)公布照片尋求線索時，好奇網友的各種謬論如雨後春筍般冒出。

在阿瑪瑞洛市政府發布的照片上，時間是凌晨1時25分，此物所在的地點是動物園鐵絲網圍籬的外面幾呎處，牠的下半身看起來像人，但上半身卻是狼或貓的形象。網友熱議之際也發表自己的結論，網友Kelly P.說，那明顯的就是2014年首映的「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy)裡面那隻「火箭浣熊」(Rocket the Raccoon)。

網友Ro Ry S.馬上提出異議，說那隻怪獸是Sega電玩系列中的「音速刺蝟」(Sonic the Hedgehog)；Robbie C.認為那是「加勒比海海盜」(Pirates of the Caribbean)電影系列中的海盜船長傑克斯派洛(Jack Sparrow)；Daryl H.說那只是一個年輕的「狼人」(werewolf)，並且叫大家不要大驚小怪。一位可能是共和黨員的網友說，那是垂垂老矣的拜登(Joe Biden)試圖挺直身子走路的模樣。

Misty M.的說法比較理性，她說那顯然是有人穿上道具服裝(costume)扮演的，至於要這樣裝扮的原因，她說可能是跟人打賭打輸了，現在必須兌現承諾。

媒體大多認為這是阿瑪瑞洛市政府在暑假期間招徠觀光客的噱頭，地方官員希望遊客前來消費，到阿瑪瑞洛動物園等景點參觀，以增進地方的經濟利益，如果這是他們原本的用意，確實是無傷大雅的一場高級玩笑。

動物園 拜登 觀光

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