北德州熱浪氣溫破百 部分Oncor用戶竟停電逾24小時

德州許多地區氣溫破百，電力公司人員搶修斷電區域。(Oncor電力公司臉書)

北德州 許多地區氣溫破百，但Oncor電力公司的一些顧客12日(周日)開始停電，其中有些住家斷電超過24小時，對居民而言這不只是不方便，甚至有危及人畜生命之虞。

Oncor電力公司事後指出，因為12日的天氣太熱，居民開冷氣納涼導致用電量大增，造成該公司的設備超載，開始出現斷電的問題，那天晚間8時42分的紀錄顯示，該公司在全德州有143個斷電區域，一共有3100多戶住宅斷電，其中的三分之二是在達福都會區，布蘭諾則有54間住宅停電。

麥修布朗寧(Matthew Browning)和他的母親是布蘭諾的市民，他們的家停電以後，Oncor電力公司送簡訊到他的手機 上，先說是7時30分會恢復供電，時間快到時他的手機又有響聲，他看過以後十分失望，恢復時間延後到9時30分，後來又延到周一凌晨12時30分，冰箱冷凍庫裡的冰淇淋當然都化掉了，連奶製品和肉品都有腐敗的顧慮，單單在食物方面就有相當的損失。

但他更擔心的是人和寵物的生命安全，那天戶外的溫度超過100度，家裡的溫度計指出是86度，他養有兩隻大狗，人和寵物在室內既沒有冷氣也沒有風扇，悶得相當難受，等太陽快下山時他們到後院的游泳池去享受清涼。布朗寧表示，如果真正出現長時間斷電，他和母親可以去住旅館 ，旅館有自備的發電機，比較不會有斷電的顧慮，但很多旅館不可以帶狗入住，他不能把狗丟在家不管。

布朗寧表示，夏季還有一個星期才正式開始，現在就已經有這麼長時間的停電，雖然州政府和電力公司一再保證供電無虞，但真正停電時也不給賠償，電力用戶只能乾瞪眼。他呼籲州政府與電力公司現在亡羊補牢，立即提升供電可靠性，漫漫長夏才剛剛開始，如果經常出現停電，人民的生活品質會大受影響。