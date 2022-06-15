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德州醫師自我紀律報告趨嚴 30天內報告外州紀律處分

編譯組／綜合報導
醫事委員會主席札佛蘭希望立法機構要求所有醫師，都進行指紋識別。(Texas Medical Board臉書）
醫事委員會主席札佛蘭希望立法機構要求所有醫師，都進行指紋識別。(Texas Medical Board臉書）

德州醫事委員會（Texas Medical Board，TMB）10日（周五）批准一項影響患者和醫師透明度的重大規範。

根據新訂定的規範，要求醫師在30天內自我報告刑事定罪、外州紀律處分和醫療事故索賠等。委員會認為，奧斯汀KXAN電視台調查發現，一些外州紀錄被保密後，如今將更主動更新線上醫師檔案。

德州醫事委員會執行董事卡爾頓（Stephen Carlton）在當天會議上指出，「我們一直尋求改進方式，現在是加快改變的時候。」

醫事委員會主席札佛蘭（Sherif Zaafran）希望立法機構要求所有醫師，都進行指紋識別。此外，委員會計畫要求立法者提供資金，以通過國家從業者數據庫，持續監控該州所有醫師，以保障患者。

由於此前有消息稱，在其他州被吊銷醫師執照的醫師，被允許在德州執業。

在當天會議後，札佛蘭針對該問題做出回應。他說 ，「當你談論一位被指控的人，和實際上對他們定罪者時，我們面對的是挑戰。」

他指出，委員會面臨的挑戰，是平衡醫師的正當程序權與委員會獲得的證據，當沒有刑事定罪時，這是艱難的任務。札佛蘭說，任何懲罰需經得起法庭挑戰，因這會影響醫師是否受到紀律處分，如限制醫師可治療哪些患者，或他們是否可以開立受控制藥物等。

「我認為患者和公眾的挫敗是這些被認為危險的醫師，似乎仍允許繼續治療患者，但我們會在法律權限內盡我們所能，防止他們傷害公眾。」

札佛蘭並拒絕委員會的政治性說法，儘管他們共同向認明他們的德州州長艾伯特（Greg Abbott）捐贈近40萬元。

他也駁斥民主黨州長候選人歐洛克（Beto O'Rourke）的批評，稱TMB任命是「付費遊戲」。

札佛蘭表示，他希望在下屆會議上，與立法人員有更好的合作，改善德州醫療委員會，並更好的保護患者。然而他並不支持德州參議員霍爾（Bob Hall）提出的法案，該法案希望消除秘密投訴。札佛蘭認為，這會允許更多類似如「Dr. Death」等案例，醫師害怕投訴另一名醫師而遭到報復。

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