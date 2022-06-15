休士頓西南管理委員會 擴大國慶活動

西南區管理委員會籌辦的Liberty Fest 國慶活動密集的宣傳準備中，活動專屬QR Code，有更多訊息。（西南管理區提供）

休士頓 西南區管理委員會即將於7月3日(週日)，舉辦名為「Liberty Fest 」慶祝國慶的盛大活動。這場將由當天下午一時起，一直進行至晚間九時的活動，地點是在管委會範圍內的Plaza America。Plaza America廣場與當地KPRC2電視台也是活動共同贊助單位。

活動場地容納各式園遊會攤位、來自不同社區及團體的演出、職業表演、地區電視台的專業助陣，更將在晚間施放璀燦壯麗的國慶煙火。除了已經在社區引起討論及期待，西南管委會及相關參與社團代表及社區義工們，也緊鑼密鼓地討論著活動細節。

西南區管委會主席李雄不只一次強調，要將SWMD Liberty Fest國慶活動辦成管委會的年度標籤經典活動，動員委員會董事及工作人員，集合社區團體力量，與整個社區分享同樂，慶祝國慶日並代表著整個西南管委會帶動社區發展的決心與動能。管委會董事也是經濟委員會現任主席的David Peters 表示，西南管委會Liberty Fest 期待呈現社區不同文化樣貌，並強調繁榮發展，為慶祝國慶日帶來豐富意義。另一位董事也是環境委員會現任主席的Stephen Le Jr. 則表示，以適合整個家庭老小成員參與的活動為基調，包括攤位、演出、社區單位，都希望「愈多人參加，氣氛愈歡樂」。

園遊會部分，攤位預計有60個，除了曾經合作的C.A.R.E.將有20個攤位外，其餘包括台灣人活動中心、中華文化中心、社區領袖們也都已經籌備參與中。管委會李雄也表示，中華文化中心的春節園遊會及台灣人活動中心的台灣Yes活動，都吸引驚人人潮，充分證明社區有舉行此類具意義大型活動的能力。

當天表演節目除社區單位外，工作人員也在確認具盛名的職業團體名單中；另外地區電視台會有才藝人士、受歡迎的主播及主持人，前往活動助陣。搭配的影音硬體，包括舞台及轉播舞台畫面的大螢幕，也將比去年更完美；而整個活動場地的安全設備、日間天氣因素下的噴霧裝置、提供食物的攤位的供水系統等，管委會及工作人員包括義工們，也都再三討論，務求安全並提供更完整的娛樂及慶典經驗。

宣傳方面，除了電視台已經開始播放的宣傳短片外，西南區管委會也以專屬QR code連結上活動專門網站，網站上將容納SWMD Liberty Fest的所有資訊細節。此QR code還將出現於管委會特別訂製活動裇衫上，和西南管委會標誌及慶祝活動之官方圖樣，一起標示著今年的盛會。

因為是國慶活動，除了眾所期待的精彩國慶煙火秀外，星條旗的展現當然是活動視覺重點。出現在官方圖樣中，並及活動官方裇衫上，整個活動場地四周，也都將以美國國旗及西南區管委會標誌並置。面對各式活動與預算 的細節考慮及討論，李雄及管委會董事們皆表示：感謝所有參與工作的單位，期待社區整體參與；而且為了此年度經典活動更加完美，管委會將增設活動組，在每次活動一結束，立即著手準備下年度的工作。