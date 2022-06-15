我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

休士頓西南管理委員會 擴大國慶活動

【休士頓訊】
西南區管理委員會籌辦的Liberty Fest 國慶活動密集的宣傳準備中，活動專屬QR Code，有更多訊息。（西南管理區提供）
西南區管理委員會籌辦的Liberty Fest 國慶活動密集的宣傳準備中，活動專屬QR Code，有更多訊息。（西南管理區提供）

休士頓西南區管理委員會即將於7月3日(週日)，舉辦名為「Liberty Fest 」慶祝國慶的盛大活動。這場將由當天下午一時起，一直進行至晚間九時的活動，地點是在管委會範圍內的Plaza America。Plaza America廣場與當地KPRC2電視台也是活動共同贊助單位。

活動場地容納各式園遊會攤位、來自不同社區及團體的演出、職業表演、地區電視台的專業助陣，更將在晚間施放璀燦壯麗的國慶煙火。除了已經在社區引起討論及期待，西南管委會及相關參與社團代表及社區義工們，也緊鑼密鼓地討論著活動細節。

西南區管委會主席李雄不只一次強調，要將SWMD Liberty Fest國慶活動辦成管委會的年度標籤經典活動，動員委員會董事及工作人員，集合社區團體力量，與整個社區分享同樂，慶祝國慶日並代表著整個西南管委會帶動社區發展的決心與動能。管委會董事也是經濟委員會現任主席的David Peters 表示，西南管委會Liberty Fest 期待呈現社區不同文化樣貌，並強調繁榮發展，為慶祝國慶日帶來豐富意義。另一位董事也是環境委員會現任主席的Stephen Le Jr. 則表示，以適合整個家庭老小成員參與的活動為基調，包括攤位、演出、社區單位，都希望「愈多人參加，氣氛愈歡樂」。

園遊會部分，攤位預計有60個，除了曾經合作的C.A.R.E.將有20個攤位外，其餘包括台灣人活動中心、中華文化中心、社區領袖們也都已經籌備參與中。管委會李雄也表示，中華文化中心的春節園遊會及台灣人活動中心的台灣Yes活動，都吸引驚人人潮，充分證明社區有舉行此類具意義大型活動的能力。

當天表演節目除社區單位外，工作人員也在確認具盛名的職業團體名單中；另外地區電視台會有才藝人士、受歡迎的主播及主持人，前往活動助陣。搭配的影音硬體，包括舞台及轉播舞台畫面的大螢幕，也將比去年更完美；而整個活動場地的安全設備、日間天氣因素下的噴霧裝置、提供食物的攤位的供水系統等，管委會及工作人員包括義工們，也都再三討論，務求安全並提供更完整的娛樂及慶典經驗。

宣傳方面，除了電視台已經開始播放的宣傳短片外，西南區管委會也以專屬QR code連結上活動專門網站，網站上將容納SWMD Liberty Fest的所有資訊細節。此QR code還將出現於管委會特別訂製活動裇衫上，和西南管委會標誌及慶祝活動之官方圖樣，一起標示著今年的盛會。

因為是國慶活動，除了眾所期待的精彩國慶煙火秀外，星條旗的展現當然是活動視覺重點。出現在官方圖樣中，並及活動官方裇衫上，整個活動場地四周，也都將以美國國旗及西南區管委會標誌並置。面對各式活動與預算的細節考慮及討論，李雄及管委會董事們皆表示：感謝所有參與工作的單位，期待社區整體參與；而且為了此年度經典活動更加完美，管委會將增設活動組，在每次活動一結束，立即著手準備下年度的工作。

預算 休士頓

上一則

芝公校每12名學生有1人染疫

下一則

詐騙訊息肆虐 喬州檢察長：勿點擊不明簡訊連結

延伸閱讀

Omicron BA.4、BA.5在台現跡 指揮中心：遲早進入社區

Omicron BA.4、BA.5在台現跡 指揮中心：遲早進入社區
聖谷華人維護治安組織與警局合作 招募治安義工、義警

聖谷華人維護治安組織與警局合作 招募治安義工、義警
河南無訪社區考生享「降3分錄取」優惠 被批後暫停

河南無訪社區考生享「降3分錄取」優惠 被批後暫停
人手短缺 華府打擊暴力效果有限

人手短缺 華府打擊暴力效果有限

華康會長陳麗娜獲傑出婦女獎

華康會長陳麗娜獲傑出婦女獎
史島紐約社區聯盟 送幼兒奶粉

史島紐約社區聯盟 送幼兒奶粉

熱門新聞

20歲的范迪文為芝加哥大學大二學生。(清水正東律所提供)

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

2022-06-10 10:40
家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東律所提供)

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

2022-06-08 15:17
新澤西州好市多加油站只有會員才能前往加油。（路透）

新州好市多改變策略 只有會員才可加油

2022-06-10 15:12
德州奧斯汀查維斯湖社區坐擁湖邊美景。(LakeTravis.com)

200萬元預算 在加州、德州可買的房子 差很大

2022-06-07 17:54
桑圖立因為在兄弟會飲用過量酒精，造成終身癱瘓且失明。(youtube截圖)

密大兄弟會 強灌新生伏特加致癱瘓失明

2022-06-10 11:53
王蔚櫻(Winnie Wang)被選為今年北卡數理高中畢業生代表致辭。(家長提供)

北卡數理高中華生王蔚櫻 代表畢業生致詞

2022-06-07 02:14

超人氣

更多 >
房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣
黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了
曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次
聯準會本周可能考慮一次升息3碼

聯準會本周可能考慮一次升息3碼
30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最

30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最