坐擁粉絲、 多才多藝 郵輪導遊小費業界最高

每個郵輪導遊都坐擁幾百個忠實粉絲。（Jason Siu提供）

華人郵輪 導遊分享郵輪機密！每個郵輪導遊都坐擁幾百個忠實粉絲，不僅帶著客人在船上導覽，且每天設計不同行程，讓客人在有限時間最大化使用郵輪服務。導遊的貼心和小驚喜，也讓郵輪導遊成為拿最高小費的導遊。

何為郵輪導遊？就是住在郵輪上的前線導遊，在美國有很多郵輪行程，但是華人的郵輪導遊並不多。Jason Siu就是其中的一員，他擔任郵輪導遊已十個年頭，這兩年因為疫情，他開始培訓郵輪導遊。作為縱橫集團郵輪部經理的Jason，今年5月初帶了200多人坐郵輪，他說，郵輪遊不只是賣票，還提供海底撈式的全程管家服務。做一名郵輪導遊不僅要脾氣好，有耐心，還要多才多藝，每個導遊都必須是攝影專家，拍照、錄音、無人機操作、剪輯視頻樣樣都會。因此，郵輪導遊的小費是導遊行 業裡最高的。有郵輪導遊帶一個50人團遊客，除了規定的小費，還額外拿了雙倍的3000元小費。

Jason說，很多郵輪客人長輩居多，他們中有些人的兒女都不願意搭理自己，因此看到導遊宛如自家孩子一樣，導遊願意傾聽，願意和他們聊天，出發前還介紹各種詳細內容，讓客人一開始就很有安全感。登船第一天，導遊帶著大家吃自助餐，且做從頭到尾的遊船導覽。之後每一天，導遊都會安排聚會，大家玩各種綜藝節目流程的遊戲，還有抽獎環節，導遊自掏腰包給客人買小禮物。

郵輪導遊就像是管家，為客人設計下岸去玩什麼行程，郵輪哪個時間段有什麼活動，以及各種節日有什麼不同主題的打扮，讓客人更好的融入郵輪的生活。有時導遊還客串紅娘，幫助單身男女相識、戀愛甚至結婚。

Jason作為郵輪導遊把客人當作家人。（Jason Siu提供）

郵輪導遊還會在最後一天給每個客人驚喜，將客人從第一天到最後一天的美照，做成一個三分鐘的旅拍視頻。這個必殺技，經常會讓客人感動落淚。Jason說，相處下來，大家都變成親人，每個導遊也因此累積很多粉絲。

常年住在郵輪上，Jason也掌握一些郵輪機密，他說，在郵輪上泡麵奇貨可居，一碗泡麵常常能換三瓶香檳。很少有客人知道郵輪竟然有零樓，那裡是員工就餐和娛樂的地方。郵輪工作人員多數是菲律賓、印尼、南美人，華人相對比較少，華人船員最多的是海洋量子號。郵輪員工通常至少簽約八個月，每月工資在700至800美元。