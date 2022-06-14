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張園立續掌休士頓台灣商會 協推海外信保基金助台商

【休士頓訊】
張園立（左四）續掌休士頓台灣商會與新任理事合影。（記者封昌明／攝影）
張園立（左四）續掌休士頓台灣商會與新任理事合影。（記者封昌明／攝影）

休士頓台灣商會6月11日晚間於僑教中心舉辦年會，活動以「華燈初上」為主題，會長張園立帶頭以上世紀80年代條通文化的花襯衫及帥氣墨鏡接待來賓，女士也身著旗袍回之以禮，吸引約120名會員攜眷參加，場面熱鬧有趣。

經文處副處長王韋龍夫婦、中心主任陳奕芳及副主任黃依莉、僑務委員劉秀美及張世勳、僑務諮詢委員楊朝諄及斯坦福市議員譚秋晴都出席共襄盛舉；經文處長羅復文因另有要務，特別請他的太太前去致意。

張園立表示，這是自2019年疫情以來首次恢復舉辦年會，相隔兩年多再相見非常開心，期盼大家攜手度過疫情。王韋龍說，疫情讓每人的生活作息大受影響，疫情雖有趨緩但還是不要掉以輕心，隨時做好防疫工作。陳奕芳則感謝商會長期以來在國家最需要的時候提供各項幫助，協助僑委會推動多項僑商業務，特別表達感激之意。譚秋晴則邀請大家到斯坦福市參加美國國慶焰火晚會。

活動中並安排財團法人海外信用保證基金經理周雅娜自台灣連線，説明台商更優惠的紓困方案「海外信保基金COVID-19紓困方案4.0專案」，針對前已申請紓困貸款且還款正常，並經金融機構認定掌握足可還款之訂單，或有相當還款來源者，可再向合作銀行申請增額至40萬美元，保證成數九成，由僑委會補貼全額手續費，以及一年上限3200美元利息補貼；舊貸展延由僑委會補貼第一年保證手續費及一年上限2000美元的利息，申請期限至今年6月30日止。陳奕芳特別補充，在地提供服務的銀行為金城銀行、第一銀行休士頓分行及華美銀行，如需更多資訊可上僑委會網站 (https://reurl.cc/XjNE0R) 或加入海外信用保證基金LINE專線好友諮詢 (LINE ID：@Taiwan-Fund)。

當晚年會並進行新屆人事改選，由張園立連任會長。配合「華燈初上」主題，現場懷舊國台語歌曲一首接一首，場面交流熱絡。活動最後大家登台合唱「愛拚才會贏」，在一片歡鬧中為年會畫下句點。

疫情 紓困 休士頓

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