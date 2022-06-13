顫抖、表情像撲克牌…當心帕金森上身

安樂居助理醫療總監白幹榮表示，帕金森症的症狀包括顫抖、肢體僵硬、運動不能和運動遲緩、面部表情僵硬，像撲克牌等。若長者出現兩到三個症狀，就要特別小心，及時就診。（安樂居官網）

安樂居助理醫療總監白幹榮表示，帕金森症（Parkinson's disease，PD）是一種神經退化性疾病。症狀通常會隨著時間的推移而惡化，影響人的運動和心理健康。症狀包括顫抖、肢體僵硬、運動不能和運動遲緩，以及姿勢不穩、面部表情僵硬，像撲克牌；或非運動症狀，如抑鬱、嗅覺喪失、胃腸功能紊亂、認知障礙等。若長者出現上述症狀中的兩到三個，就要特別小心，及時就診。

白幹榮表示，帕金森症因為分泌神經遞質多巴胺（dopamine）的神經細胞逐漸死亡引起，患者中腦神經核團黑質（Substantia nigra）出現問題。典型的帕金森症有不少症狀，如顫抖、肢體僵硬、運動不能和運動遲緩，以及姿勢不穩、面部表情僵硬等。「比如，長者坐在椅子上，手指顫動，拇指和食指震顫。一些簡單的舉手動作，很難順利完成。動作生硬，面部僵硬，很木然。如果長者出現超過兩個或三個症狀，需要特別小心，要詢問主治醫生就診。」

白幹榮說，醫生可透過臨床診斷、詢問病歷，並讓病人做腦部掃描，確認是否出現中腦退化，判斷有無患上帕金森症。「每個人的症狀可能不同，有的人表情僵硬，有的人不運動時手顫抖。有的人，在寫字時，筆控制不好。」

白幹榮說，男女發病機率並非一樣，帕金森症影響男性的機率比女性多50%。在種族上並無患病機率的差異。通常50歲以上，患病的人多一點，但也有特別案例，比如知名好萊塢演員米高福克斯(Michael J Fox)29歲時被查出患病。

目前研究發現，遺傳導致帕金森症的可能性較低，真正導致患病的原因，醫學 界並未確定。「環境上可能會有影響。如病患以前住農村，有人使用農藥或殺蟲藥等化學物資，導致人體中腦受損，發病的機率大一點。」

他表示，在預防帕金森症上，可以諮詢醫生。有人患有精神分裂症，吃的藥物有副作用，可能導致發病。若腦部受過損害，出現腦炎、腦震璗，都會間接引起發病。

白幹榮說，帕金森症不僅影響人的運動能力，甚至影響人的非運動狀態，如呼吸和血壓 ，也導致抑鬱，嗅覺喪失、胃腸功能紊亂、認知障礙。「但提醒大家，並非患病，就是天塌下來了。要看發病症狀，透過運動、物理治療、神經專科醫生的完善治療，將病症對生活的影響減小。」

比如說，每天做30分鐘的運動，神經退化的速度將大大降低。考慮到中腦缺少多巴胺，可服用藥物緩解。如，幫助人體製造多一點的多巴胺，又或降低多巴胺的消退速度。有的還可透過手術 ，減緩病情。「目前，直接食療對病情影響不大。但也要考慮一般的飲食規範，少吃煎炸的食物，注意營養平衡。」

白幹榮說，家人要瞭解長者的病情。留意長者是否有類似帕金森症的症狀。如果發現老人站起身來越來越困難，動作僵硬，可能是帕金森症中、晚期症狀。這時就要特別小心，最好提前規畫急救措施。如果家人沒有條件24小時護理，可將老人送到長期護理的地方照顧。「關鍵是及時發現，及時就診，對症下藥。降低退行性速度，延長生命。如果完全不理會病情，任由其蔓延，人的生命也會受影響。」

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