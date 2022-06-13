僑委會海外青年線上營隊 開始報名

僑務委員會為鼓勵海外青年，瞭解台灣文化及最新科技發展，於8月6日至10月9日開設元宇宙 新興科技「海外青年線上營隊」。年滿16足歲至未滿25歲並持有僑胞卡或i僑卡的美南青年，均可參加。

課程班別：

1.第2梯次(全球密集班)─8月8日至8月19日(兩周)，每周五天，每日兩小時，計20小時。

2.第3梯次(全球周六及周日班)─ 8月20日至9月18日(五周)，每周兩天，每日兩小時，計20小時。

以上梯次配合全球時差分為上、下午班課程，可自行選擇。

1.上午班：台灣時間上午8時至10時(美中時間前一日晚間7時至9時)。

2.下午班：台灣時間下午3時至5時(美中時間上午2時至4時)。

課程內容：1.介紹台北護專灣政經文化、教育 科技 2.元宇宙概念與應用 3.台灣高科技與文創特色 4.台語發音、生活應用會話、童謠歌曲 5.大專院校等參訪 6.線上台灣人文風貌、生態環境、古蹟、民俗節慶參訪並安排闖關遊戲 7.線上電競產業、核心戰略產業及高科技產業參訪8.成果發表會。

報名時間：自即日起至各梯次開班前2週或該梯次人數額滿為止。

出席同步課程時數達總時數80%(不含始業式與結業式)，且學習評量及格者核發中英文結業證書。

活動訊息及申請表件可至僑務委員會網站「www.ocac.gov.tw /僑生服務/青年研習/海外青年線上營隊」下載運用。

歡迎有興趣僑青備妥報名表、一吋照片一張、護照基本資料頁影本及個人資料蒐集、處理及利用告知事項同意書，以郵寄、電郵或親送至休士頓 華僑文教服務中心完成報名。詳情請洽休士頓華僑文教服務中心(10303 Westoffice Dr.Houston, TX77042) ，電話：713-789-4995，分機：113，電子郵箱：[email protected]。

僑胞卡/i僑卡申請：https://www.ocacocc.net/cht/index.php?act=card_signup。