台大校長管中閔到訪休士頓 校友獻20萬募款

休士頓台大校友會會長丁偉倫（右）將募得的20萬元支票交給管中閔。（記者封昌明／攝影）

為了2028年即將到來的台灣大學百年校慶，號召休士頓 地區台大校友們共襄盛舉籌集「創校百年願景基金」，休士頓地區台灣大學校友會12日在珍寶樓舉辦募款餐會。由會長丁偉倫、北美聯合台大校友會總會長劉志忠、駐休士頓台北經文處處長羅復文作為東道主，熱情迎接管中閔校長夫婦、以及副校長周家蓓。

近兩個月的募款也終於落幕，包含事先募款、以及餐會現場台大校友的熱情加碼，最終總募款金額達到20萬美元，由丁偉倫將信封轉交給管中閔。其中包含旅居休士頓台大校友們的熱情以及祝福，殷切地期望台大在下一個百年能夠更加茁壯的成長。

駐休士頓台北經文處處長羅復文（左三）歡迎台灣大學校長管中閔（右三）夫婦、副校長周家蓓（左一）到訪，左二北美聯合台大校友會總會長劉志忠（左二）、右一為休士頓台大校會長丁偉倫。（記者封昌明／攝影）

管中閔談及疫情 期間台大不受限於實體交流的困難，相較於從前更提升國際間姐妹校以及雙聯學位的數量。更規畫了未來大學白皮書，思考台大如何轉型以及提升重要性。已組建的國際學院加強國際間的交流、創新科技學院推行與台灣知名企業的合作，以及高達220門共同課程的規畫打破科系間的分野，支持學生的跨領域學習。更設立學習規畫辦公室一對一協助學生們對學習生涯的規畫。

旅美台灣籃球國手馬麗娜（中）偕夫婿張秦岳（左一）與羅復文（右一）話家常。（記者封昌明／攝影）

周家蓓談及百年願景基金的具體應用範圍。為了達成2028年50%碳中和的目標、永續經營的計畫，校園內各項基礎建設都需要大量的資金投入，這將是基金的運用重點。雖然管中閔校長任期將結束，但在完善的制度之下，校務基金管理委員會勢必能妥善的運用基金，將校友們的愛心落實。

周家蓓（圖中）曾任駐休士頓台北經文處科技組組長，與羅復文相見歡，右一為現任科技組長游慧光。（記者封昌明／攝影）

在合唱校歌、以及管中閔、周家蓓與校友親切敘話中，募款餐會以溫馨的氣氛完美落幕。