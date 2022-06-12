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1年62起 奧斯汀警：當心提款尾隨搶案

編譯組／綜合報導
35--休士頓饒舌歌手Ladesion Riley試圖搶劫的錢財。（FOX）
35--休士頓饒舌歌手Ladesion Riley試圖搶劫的錢財。（FOX）

德州奧斯汀警局10日在臉書貼文提醒市民注意尾隨搶劫（jugging）。警方指出，過去一年來，美國銀行(Bank of America)、富國(Wells Fargo)、大通(Chase)的分行或ATM提款機就發生了至少62起尾隨搶劫，因此民眾在提款前後都需特別留心。

警方表示，尾隨搶案是種新的犯罪型態，歹徒往往三兩成行，先鎖定目標後，等著被害人進銀行或到ATM提款，然後再尾隨被害人至僻靜角落，然後上前堵人，以暴力手段威脅被害人交出錢財，或是直接動手行搶。

因此，民眾前往銀行或ATM取款時，特別要注意錢不露白，在離開銀行或ATM前先將現金收好，放進錢包、背包裡，上車後也要記得鎖門，一旦發現可能遭到追蹤，要不是打911求救，就是直接把車開到警局，尋求保護。

FOX指出，尾隨搶劫在其他地方也再增加，田納西州納許維爾警方近日就逮捕了四名嫌犯，其中包括曾在YouTube上宣揚搶錢的休士頓饒舌歌手Ladesion Riley。他們在田納西Dickson試圖趁ATM維修工人不備，搶劫美國銀行提款機內的現金。

田納西州 德州 臉書

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