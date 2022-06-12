驚 貝克薩縣監獄福利社 15個月營收4200萬

德州貝克薩縣監獄自受刑人中賺取可觀的收入。(Bexar縣第三區縣警局)

守法的華人很難想像囚犯過得是什麼樣的生活，根據貝克薩縣監獄 (Bexar County Jail)所公布的數據，監獄中的福利 社15個月期間從犯人手中獲得4260萬元的營收。

大多數的監獄中設有福利社(commissary)，貝克薩縣監獄的福利社中販賣的東西相當繁多，從13吋的小電視到一分錢的郵票，種類竟有數百款之多，犯人從親友那裡得到的錢可以用來買這些東西，囚犯依牢房號碼每周輪流，每人每星期有兩次到福利社購物的機會。

貝克薩縣監獄公布的營收金額相當驚人，在所有販售商品中以基福哥倫比亞咖啡 粉(Keefe Colombian blend)營業額最高，有282萬8501元，每包3盎司的咖啡粉售價是5.45元，可以用福利社提供的沖咖啡機泡出一杯12盎司的咖啡，所以比星巴克(Starbucks)的普通咖啡還貴。如果上H-E-B超市，一包同等級的12盎司咖啡粉，售價是8.08元，但在監獄中買四包，要花掉21.80元。

就產品售出數量而言，即沖杯麵(instant cup noodle)是最暢銷的，一杯泡麵售價99分，是食物類產品中最便宜的，這裡出售的口味不少，最暢銷產品的前五名都是泡麵，其中又以酸辣蝦麵(lime chili with shrimp ramen)獨占鰲頭，一共售出大約260萬杯。第二名到第五名是辣味杯麵(chili ramen)、雞肉口味杯麵(chicken ramen)、德州牛肉口味杯麵湯(Texas beef ramen soup)和熱辣蔬菜杯麵(hot & spicy veg ramen)。這些即沖杯麵在超市中，每杯售價約為39分。

另外很有趣的資訊包括：監獄福利社也賣鞋子，最暢銷尺碼是11號。去年母親節之前，福利社一共賣出1138張母親節賀卡(Mother's Day card)。對守法的人而言，在監獄外面除了有自由以外，各種食物、飲料與商品的花費都會少很多。