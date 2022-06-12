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德州歷史悠久6666牧場 3.2億賣給好萊塢影人雪瑞丹

福和市訊
「6666牧場」的牲畜都會印上牧場的標記。(6666 Ranch臉書)
「6666牧場」的牲畜都會印上牧場的標記。(6666 Ranch臉書)

位於福和市西北邊100多哩的「6666牧場」(6666 Ranch)，已有152年歷史，拉伯克日報於9日(周四)報導，這座寬闊的大牧場已經轉手，售價是3億2000萬元，買主是著名電影製作人與編劇泰勒雪瑞丹(Taylor Sheridan)。

6666牧場的註冊名稱是「四6牧場」(Four Sixes Ranch)，面積有26萬6255英畝之大。1868年山姆伯克伯內特(Samuel Burk Burnett)從北德州丹頓市(Denton)的法蘭克克勞利(Frank Crowley)手中購得100頭牛，開始了他經典傳奇的牧場生涯。克勞利的牛身上打著6666的烙印(brand)，伯內特在那宗交易中把那個烙印也買下，接著他在1870年創設了6666牧場，那時他才19歲。他喜歡用他的中名(middle name)來稱呼，因此大家叫他「伯克」(Burk) 。

經過長時間一系列的擴充，牧場達到今日的規模，橫跨國王縣(King County)、卡森縣(Carson County)、哈欽森縣(Hutchison Count)和雪門縣(Sherman County)，牧場的總部辦公室設於國王縣格斯瑞市(Guthrie)的莊園上，總部的巨大建築叫「大宮」(the Big House)，內部面積有1萬3280平方呎，包括13間臥室和13間浴室。

伯內特把牧場經營得有聲有色，成為德州歷史上最有成就的牧場主人之一，與許多美國的達官貴人結交，1905年當時的總統大羅斯福(President Theodore Roosevelt)應邀到牧場上來打獵，成為當地那年的最大盛事，而因為這件歷史事件，地方人士把內斯特維爾(Nesterville)改名為伯克伯內特(Burkburnett)。

如今牧場轉手，成為泰勒雪瑞丹的產業。雪瑞丹於1970年出生於德州中部的小城克蘭菲爾斯蓋普(Cranfills Gap)，因此他是道地的德州人。他1995年開始在影劇界嶄露頭角，如今是很有成就的演員、編劇、導演和製作人。初聽到雪瑞丹購買6666牧場的人或許覺得奇怪，為何好萊塢名人要購買經營中的牧場，但雪瑞丹於2021年被引介進入德州牛仔名人堂(Texas Cowboy Hall of Fame)，他與牧場其實有深厚的淵源。

德州152年歷史的6666牧場易主，由好萊塢名人買下。(6666 Ranch臉書...
德州152年歷史的6666牧場易主，由好萊塢名人買下。(6666 Ranch臉書)

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