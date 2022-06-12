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供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

41年來最高 北德州通膨飆至9.1% 高於全美

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，達拉斯-福和市（Dallas-Fort Worth）通膨率持續高於全國，5月分增長率上升至9.1%。

這個數字，是勞工部每隔一個月進行的統計，9.1%通膨率，比全美四年來最高的8.6%高，油價並未放緩，使通膨達到1981年以來最高。

目前預估德州油價將達每加侖五元。根據美國汽車俱樂部（AAA）數據，10日全國平均油價為4.99元，德州為4.65元。

這項報告，加強人們對通膨的擔憂，遠高於能源和商品價格，而能源與商品價格，正受到供應鏈阻塞和俄烏戰爭影響，這也導致美股暴跌。

民眾購物預算，幾個月來不斷上揚。根據美國勞工統計局西南地區辦事處，自2021年1月以來，達拉斯-福和市和全美雜貨品價格一直上漲。

統計局區域經濟學家派瑞西亞（Julie Percival）說，該地區食品價格上漲11.6%，是自1979年6月以來最高漲幅。

27歲的米利（Dennis Mili）說，他自己減少外食，減少油費，選擇到一般超市購買商品，取代中央市場或全食（Whole Foods）。

高能源成本，導致食物價格上揚，特別是乳製品，自3月以來成本飆升7.5%，較去年同期上揚14.5%。

整體來說，達拉斯-福和市價格較3月上揚1.8%，租房與購屋成本比前一年上漲7.3%。

派瑞西亞說，幾乎所有主要食品類別價格，都以兩位數百分比增長，肉類、家禽和魚類價格上漲16.4%，水果蔬菜上漲14.6%，僅豬肉和蛋價下跌。

新車價格也比前一年上漲5.7%。德州的家庭用電和瓦斯價格也無法倖免，5月價格分別較前一年同期上漲28.1%和27.1%。

聯邦儲備銀行目標，是將通膨率降至2%左右，但經濟學家認為，隨著人們不斷支出和油價上漲，「這很難實現。」

在10日洛杉磯港一次活動中，總統拜登（Joe Biden）指出，大型石油公司是價格上漲的罪魁禍首，他敦促國內石油公司提高產量，稱他們寧可回購自己公司股票，也不願在有許可證的土地上鑽探。

油價 德州 勞工部

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