衝撞警車13歲遭擊少年開搶劫贓車

聖安東尼奧市警局發現遭擊斃的13歲少年，駕駛的車輛是一宗持槍搶劫事件中被劫走贓車。(聖安東尼奧市警局)

聖安東尼奧市警局的警察 3日 (周五)凌晨在追截可疑車輛時，開槍把13歲的駕駛擊斃，經過幾日調查，發現那名少年開的車是在一宗持槍搶劫事件中被劫走贓車。

莫斯科索警官(Sgt. Washington Moscoso)7日(周二)宣布，3日凌晨1時左右，市區西南部戰雲街(War Cloud Street)5100街段有人打電話報警，表示有人在那附近開槍射擊。奉派調查的警員到達後，試圖攔截一部可疑車輛，但那名駕駛開車逃跑，後來還用車子衝撞警車，警察朝駕駛人所做的位置開槍，駕駛中彈後送醫仍不治身亡。

令警員驚訝的是，調查身分時發現那位駕駛人才13歲，車上還有兩名乘客，一名是16歲的少女，一名是15歲的少年。警察在那名少女身上搜出海洛因(heroin)，遂將她逮捕入獄並提出控罪，15歲的少年則發交家長帶回。那輛肇事的紅色小轎車，是豐田 可樂拉(Toyota Corolla)車款。

警方在詳細調查時又發現，那輛車是5月22日那天，在佩倫中央街(Perrin Central)3800街段被人搶走並報失的，女車主當時與一名女性友人坐在車中，有兩名男子走到車邊商借打火機，當女車主說沒有打火機時，其中一名男子拔出手槍叫兩名女子下車，並且把她們的錢包、手機 等物品搶去，然後開了那輛車逃跑，警方現在還不能確定搶犯的身分。

警方並公布了開槍擊斃13歲少年的警員姓名，他是三年前開始在市警局任職的史蒂芬拉莫斯(Stephen Ramos)，他目前依執勤時出命案的慣例暫停外出巡邏任務，在警局裡擔任行政工作。依據法律，警方不能公布年齡只有13歲的疑犯的身分。