控同行異味汙染 靛藍旅館提百萬訴訟

靛藍旅館聖安東尼奧河邊步道旁。(Indigo Hotel臉書)

德州 聖安東尼奧河邊步道 上的靛藍旅館 (Indigo Hotel)，向隔壁鄰居湯普森酒店(Thompson Hotel)提出民事賠償訴訟，指控湯普森所排放出的煙霧與異味造成100多萬元的財務損失。

河邊步道(Riverwalk)是聖安東尼奧的第二大觀光景點，名聲僅次於阿拉莫要塞(the Alamo)，能在河邊步道設點的都是著名的豪奢級酒店。日前靛藍旅館向法院呈遞訴狀，指控旁邊的湯普森聖安東尼奧河邊步道酒店(Thompson San Antonio-Riverwalk)因為西南面的排煙管位置不當，造成靛藍旅館營運與設備方面的重大損失。

訟狀中指出，那些排煙管是把湯普森酒店廚房的煙霧排到外面，煙霧與濃重的食物味穿過靛藍旅館的門窗，把九個房間的地毯、家具、裝設、藝術品染上煙塵異味，而且餘味久久不消，現在這九個房間都必須全面重新裝潢，費用估計是90萬元，而因為顧客無法使用這些房間，估計營運損失達到13萬元，這些費用都應由湯普森酒店負責。

代表靛藍旅館的麥瑟森律師(lawyer Clayton Matheson)指出，靛藍旅館多次試圖與湯普森酒店商議，希望得到解決方案，但湯普森酒店一再推託阻滯，迫使靛藍旅館必須以法律方式解決。這項民事賠償訴訟的被告包括湯普森酒店、其建築物的擁有者和使用企業的協會，但使用廚房的相關餐館卻不在被告之列。

根據聖安東尼奧快訊報半年前的一篇美食報導，在樓高20層的湯普森酒店中，有一個以燃燒德州本地木材做標榜的燒烤餐廳Landrace，午餐晚餐時段排放出的木煙可以在河邊步道的許多地方聞到，讓食客聞香前來光顧享用，但Landrace並沒有被列在被告名單。