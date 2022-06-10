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休士頓榮光聯誼會 6月18日召開年度大會

記者封昌明／休士頓報導

休士頓榮光聯誼會將於6月18日(周六)上午10時，在僑教中心展覽廳召開年度會員會，及辦理前後任會長及幹部交接儀式。

榮光會副會長左大為表示，休士頓榮光聯誼會以聯繫僑居本地榮民榮眷，加強團結互助，增進共同福祉及推展國民外交為宗旨。多年來承蒙本地僑胞會員及眷屬們熱心參與共同推動相互照應，已是本地著名社團之一。其間除了能得到退除役官兵輔導委員會的指導和協助，並有本地休士頓經濟文化辦事處，以及華僑文教服務中心歷任長官及同仁們的支持及指導，方得持續順利推動。

近年三年來因為疫情關係故雖然無法召集會員大會，但是任內會長、理監事們等仍然熱心持續的積極執行會員們所託付的任務，未負眾望。

依據休士頓榮光會章程本年度將更新理監事及會長等幹部人選，雖受到疫情關係故未能召開會員大會，經由榮光會監事長召集監事會議，討論推舉新任理事人選等，並建議由本屆副會長左大為接任下屆會長，俾便持續推動服務照顧榮民榮眷之任務。

榮光會已經通知會員，邀請會員們踴躍出席參加，相互交流。榮光會也安排午餐敬候光臨。同時還歡迎有意願想了解該會，更歡迎有共同理想的僑胞，來報名加入會員。請大家盡早在13日之前與新任會長左大為281-546-1868用簡訊聯絡。

希望在過去兩年疫情期間每一個人都平安健康。相信大家也都打過了第三針疫苗，但還是請遵守橋教中心的規矩戴上口罩

休士頓 疫情 口罩

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