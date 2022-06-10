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擁槍自衛？77%德州教師說「不」逾4成重新考思是否在校服務

編譯組／綜合報導
德州美國教師聯盟不希望教師成為槍手目標。（德州美國教師聯盟臉書）
德州美國教師聯盟不希望教師成為槍手目標。（德州美國教師聯盟臉書）

德州烏瓦德校園槍擊案引發擁槍反槍激烈論辯，不過最新民調卻顯示，擁槍派主張K-12校園攜槍以使教職員更有自衛能力，德州教職員顯然並不樂見，因為高達77%的教職員不願意在校園發生槍擊案時，成為持槍上前對抗或制壓歹徒的那個人。

本來就反對校園攜槍的「德州美國教師聯盟」（Texas American Federation of Teachers）在槍殺案發生後進行的民調發現，5100位K-12學校的教師、職員、家長與社區領袖都不認為，校園攜槍能夠預防下次凶案的發生。

其中，90%的教職員擔心類似槍殺案件發生在他們的校區，但更有高達77%的教職員更表示，一旦校園發生槍擊，他們不願成為武裝對抗的那個人。另外，42%的教職員更表示，屋瓦德槍殺案迫使他們重新思考在校內服務這件事。

全體受訪者的共識是：96%認為德州應該提高校園維安經費，87%支持購槍者的全面身家調查，87%要求強化預警機制，85%希望提高買槍門檻至21歲，75%希望限制購買自動槍械，73%希望加強槍械保管措施。

德州 槍擊 民調

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