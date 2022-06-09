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聯邦判德州無人機法違憲 喜憂參半

編譯組／綜合報導
聯邦法官判決「德州無人機法」違憲。(VAH Coach網頁)
聯邦法官判決「德州無人機法」違憲。(VAH Coach網頁)

聯邦法官判決「德州無人機法」(Texas Drone Law)違憲，給德州農場牧場主人一則以喜、一則以憂的結果，但動物權益組織與媒體的人則額手稱慶。

德州議會通過德州無人機法並開始施行以後，被兩個媒體組織與一位新聞記者提訴，指控該法違反他們被美國憲法第一修正案所賦予的權利(First Amendment rights)。聯邦法官判決該法確實侵犯言論自由權，也就是提訴者勝訴，德州無人機法成為無效的法規。

德州農工大學農業法規專家道爾萊許梅(Tiffany Dowell-Lashmet)指出，無人機法有兩大部分，第一部分叫「偵查條款」(surveillance provision)，其中規定如果有人用無人機做偵查用途，可被判處刑事與民事的懲處。第二部分則規定農業土地上有些地方是不准飛無人機的，譬如牲畜的飼養場(feedlot)和乳牛場(dairy farms)。

她又指出，無人機法被判無效後，農場牧場主人可以比較放心的用無人機來監控土地，因為在該法之下，如果你在自己的土地上拍攝，不小心把隔壁農場上的人也拍到，可能會被那些人提告，現在則不用擔心這一點。但是對地主不利的地方是，該法失效後，別人也可以到你的土地上飛無人機，動物權益組織與媒體經常用無人機來拍攝虐待動物的景況，對地主遭成干擾與擔憂，現在外人飛無人機卻受到保障。

道爾萊許梅指出，無人機的普及造成隱私方面的憂慮，地主當然不願意自己農場的運作被人窺伺，但是拿出獵槍把土地上空的無人機射下絕對是犯法的，無人機是由聯邦飛航管理局FAA監管的，因此屬於「聯邦規管飛行器」(federally regulated aircraft)，開槍打這類飛行器是有相當嚴厲的懲罰，因此地主千萬不可冒失而行。

德州 隱私

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