奧斯汀中文學校 線上夏令營圓滿落幕

美國德州奧斯汀中文學校第二屆線上二日吃到飽夏令營，圓滿收營。（奧斯汀中文學校提供）

德州 奧斯汀中文學校延續去年的二日網夏趣夏令營（6月4日及5日）， 今年又再度舉辦二日線上夏令營，休士頓 僑教中心陳奕芳主任和黃依莉副主任，也到場為奧斯汀學校的夏令營開場祝賀， 讓學員聽了精神為之振奮！

雖然上線上課的熱度已漸漸消退，但秉持著誠信辧學、永續經營以及傳承中華文化的使命，繼續由中文學校老師及行政人員從營前規畫到執行，一點也都不馬虎！同樣帶給信任該校的家庭，滿滿的台灣熱情與服務，口碑極佳。

在課程方面，今年該校規畫內容非常與眾不同，有紙藝魔法、 畫成語故事、 風趣菜名、 童玩毽子、 青花紙盤視覺畫、童玩竹槍、皇帝軼事、台灣夜市小吃；非一般之中文課程，眼睛看的、手做的、筆畫的、口說的、腳踢的、心想的、嘴巴吃的，全都在這二日線上夏令營中一一完成， 互動性極高。

該校Anny廖校長表示，很開心透過僑委會的協助，能繼續開辦線上夏令營，讓外州學生也能繼續透過網路無國界的操作概念，來參與該校的所有線上活動，該校也會秉持著華語教育 不中斷，千里學習一線牽的信念，繼續辦理實體和線上中文學校，該校有恆心有愛心，走的是普及華語教育的路。

美國奧斯汀中文學校教務主任：陳美杏，奧斯汀中文學校電子信箱：[email protected]，電話1-512-999-5975，地址：12800 Noyes Ln, Austin, Tx78732。