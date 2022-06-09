我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

奧斯汀中文學校 線上夏令營圓滿落幕

休士頓訊
美國德州奧斯汀中文學校第二屆線上二日吃到飽夏令營，圓滿收營。（奧斯汀中文學校提供）
美國德州奧斯汀中文學校第二屆線上二日吃到飽夏令營，圓滿收營。（奧斯汀中文學校提供）

德州奧斯汀中文學校延續去年的二日網夏趣夏令營（6月4日及5日）， 今年又再度舉辦二日線上夏令營，休士頓僑教中心陳奕芳主任和黃依莉副主任，也到場為奧斯汀學校的夏令營開場祝賀， 讓學員聽了精神為之振奮！

雖然上線上課的熱度已漸漸消退，但秉持著誠信辧學、永續經營以及傳承中華文化的使命，繼續由中文學校老師及行政人員從營前規畫到執行，一點也都不馬虎！同樣帶給信任該校的家庭，滿滿的台灣熱情與服務，口碑極佳。

在課程方面，今年該校規畫內容非常與眾不同，有紙藝魔法、 畫成語故事、 風趣菜名、 童玩毽子、 青花紙盤視覺畫、童玩竹槍、皇帝軼事、台灣夜市小吃；非一般之中文課程，眼睛看的、手做的、筆畫的、口說的、腳踢的、心想的、嘴巴吃的，全都在這二日線上夏令營中一一完成， 互動性極高。

該校Anny廖校長表示，很開心透過僑委會的協助，能繼續開辦線上夏令營，讓外州學生也能繼續透過網路無國界的操作概念，來參與該校的所有線上活動，該校也會秉持著華語教育不中斷，千里學習一線牽的信念，繼續辦理實體和線上中文學校，該校有恆心有愛心，走的是普及華語教育的路。

美國奧斯汀中文學校教務主任：陳美杏，奧斯汀中文學校電子信箱：[email protected]，電話1-512-999-5975，地址：12800 Noyes Ln, Austin, Tx78732。

教育 德州 休士頓

上一則

新州中文教師張世紅 獲州長優秀教師獎 格倫瑞奇學區亞裔首位

下一則

新州百年花卉苗圃Williams Nursery 7月3日熄燈

延伸閱讀

200萬元預算 在加州、德州可買的房子 差很大

200萬元預算 在加州、德州可買的房子 差很大
思源中文學校畢業典禮 華生感恩

思源中文學校畢業典禮 華生感恩
北加州中文學校聯合會學藝競賽 頒獎

北加州中文學校聯合會學藝競賽 頒獎
三星考慮在德州奧斯汀加碼投資 正洽談尋求租稅優惠

三星考慮在德州奧斯汀加碼投資 正洽談尋求租稅優惠
北加矽谷中文學校 舉辦第48屆畢業典禮

北加矽谷中文學校 舉辦第48屆畢業典禮
涉輪暴2女 前奧斯汀德州大學2男生遭控罪

涉輪暴2女 前奧斯汀德州大學2男生遭控罪

熱門新聞

柯林斯的三名孫子卡森(左起)、哈森和威隆。(美聯社)

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

2022-06-04 23:00
家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東律所提供)

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

2022-06-08 15:17
德州奧斯汀查維斯湖社區坐擁湖邊美景。(LakeTravis.com)

200萬元預算 在加州、德州可買的房子 差很大

2022-06-07 17:54
烏瓦德獨立學區警察雖然第一時間趕到，卻在警長阿瑞唐多的錯誤決定下候在室外空等82分鐘。（Uvalde Leader News）

烏瓦德小學槍案 學區警長遭爆竟未帶警用無線電到場

2022-06-03 20:44
王蔚櫻(Winnie Wang)被選為今年北卡數理高中畢業生代表致辭。(家長提供)

北卡數理高中華生王蔚櫻 代表畢業生致詞

2022-06-07 02:14
喬州汽油價格持續飆升。(記者林昱瑄／攝影)

喬州油價雖創新高 仍是全美最便宜

2022-06-08 02:12

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著