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德州這兩周宣導減速駕車 小心吃罰單

奧斯汀訊
德州交通廳啟動「減速駕車」宣導計畫。(TxDOT臉書)
德州交通廳啟動「減速駕車」宣導計畫。(TxDOT臉書)

德州交通廳(TxDOT)啟動「減速駕車」宣導計畫(Operation Slowdown)，未來兩周中有許多地方警政單位將配合執行，駕駛人應多加留意，以確保駕車安全並避免荷包遭殃。

放慢開車速度可以減少意外發生，這是最普通的常識，車速減慢給駕駛人比較多的反應時間，車子也比較容易停下，但是因為趕時間、沒耐心等的諸多因素，很多駕駛人愛開快車。根據德州交通局(Texas Department of Transportation)的統計數字，德州從1981年以來，去年交通意外致死的人數最多，其中的34%是與超速駕車相關。

　許多年來全國各地的駕駛人大致都發現，警察抓交通違規的事例少了很多，警政單位專注於巡邏任務以減少犯罪事件，派在取締交通違規方面的警察人數大減，以奧斯汀為例，2017年每天平均開出的超速罰單大約是100張，但到了2021年減少到每天10張，而交通死亡人數卻在增加。

德州交通局宣布，從6月6日(周一)至21日將大力宣導減速駕車計畫，在電視、收音機、廣告看板、加油站和社群媒體上做廣告，呼籲駕駛人減速行駛。地方警察局也將配合執行，取締交通違規的警察人數會增加，近年來較少使用的雷達槍(radar gun)又會派上用場。不過減速駕車是保障自己與他人安全的好行動，即使沒有宣導計畫也應該養成習慣才是。

另外，一項交通安全研究發現，在路邊裝設顯眼的警告牌，反而會造成交通意外發生，這些告示板顯示出最近的車禍死亡人數、車輛的開行速度等，駕駛人因為注意去看這些警告，反而讓交通意外增加4.5%。根據該報告的結論，這些負面告示每年在德州造成16人死亡。因為這項研究結果，TxDOT將不再於路邊放置這類告示。

德州 警察 社群媒體

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