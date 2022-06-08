檢驗師疑做不實陳訴 休士頓438件刑案重驗DNA

休士頓法醫科學中心的DNA鑑定效力遭到質疑。（ABC）

德州 刑事上訴法院裁定，德州公共安全廳DNA 分析員Stephen Adam Vinson對刑案DNA樣本的保存方式不當，導致他負責的案件可能都有證據力不足的問題。除了休士頓 法醫科學中心必須開除任職已經七年的Stephen Adam Vinson，他負責過的438件刑事案件可能都得重啟DNA調查。

ABC報導，當中包括198件待審案件與240件已決案件，相關原告與律師都已收到通知，得以依法要求重驗DNA。Stephen Adam Vinson負責的案件以性侵最多，雖然重作的DNA鑑定應不至於推翻原判，但重作大量DNA檢驗，已讓休士頓法醫科學中心叫苦連天。

中心主任Peter Stout指出，他沒有任何理由懷疑Stephen Adam Vinson是故意造假，但是法院的裁定就是開除他，這讓本來就人力吃緊的中心負擔更重。

另一方面，休士頓法醫科學中心的積案也值得關注，目前已有341起性侵案的證物遭到擱置30天以上，加上其他刑案，應處理卻未處理的DNA鑑已達606件，平均等待天數為152天，而且還在越拖越久。當然，中心主任Peter Stout抱怨人力不足確實有理，但是不能為了加速處理積案而便宜行事。

平心而論，刑事案件的每個證據環節都需確實執行，才能避免不當判決的結果，因此DNA檢驗出現失誤，確實可能導致法院判決失當，刑事上訴法院的裁定並非無理。引發爭議的案件是Joseph Colone所犯的凶殺案，他的判決就因DNA重驗而遭推翻。哈里斯縣檢察官辦公室雖然不認為有必要因此釋放其他疑犯或是放棄起訴，但還是依照法院判決通知438起案件的當事人。