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休士頓華埠巨幅壁畫「長生」 熱鬧揭幕

【休士頓訊】
西南區中國城巨幅壁畫「長生」舉行熱鬧開幕慶祝活動，貴賓及社區代表雲集，與藝術家Thomas Tran 和義工們合影留念。（記者封昌明／攝影）
西南區中國城巨幅壁畫「長生」舉行熱鬧開幕慶祝活動，貴賓及社區代表雲集，與藝術家Thomas Tran 和義工們合影留念。（記者封昌明／攝影）

如果在近兩周到過西南區華埠黃金廣場的人，一定會看到在一幢商場建築的背面，出現了一超大尺寸的長幅壁畫。這巨幅壁畫鮮麗多彩，畫面以人物活動組合而成，畫風近似傳統漫畫，而且人物為不同年齡的亞裔面孔，加上某些傳統文化元素。6月4日上午，這幅壁畫作品舉行一場熱鬧而具意義的揭幕典禮。

為典禮所設的帳篷中，準備了亞洲式的飲料及點心，提供予參加的社區代表及賓客；具代表性的舞獅團不但增添慶典風情，豐富色彩更與壁畫輝映，形成完美對照。設計整個壁畫牆的藝術家Thomas Tran致詞表示，這幅名為「長生」的壁畫，主旨在呈現多元文化的共生傳承，以及強調社區健康。他特別指出占據畫面中心及比例最明顯的父子相擁圖像，代表著亞裔家庭中具重心地位的親子連結及代代相承的感情，也是亞裔家庭在多元美國社會中的重要文化特質。

這大幅壁畫的完成，除了Thomas Tran的設計外，是由超過200名義工，以號碼分色圖的方式完成，大家都很開心可以參與這項活動，為亞裔社區增加別具特色的街頭藝術，主題也與亞裔文化及社區重點習習相關。

揭幕典禮中，國會議員格林代表頒發褒揚狀予負責活動的越南文化及科學聯盟(VCSA)、Houston In Action(HIA)；德州議員武休伯及吳元之也分別致詞，表揚新生代亞裔藝術家的創意，並強調社區的和諧及文化傳遞。休士頓市警局副局長冼就斌(Ban Tien)及負責社區公關的Don Vo均出席典禮。

休士頓西南區管理委員會主席李雄(右一)，與三位理事包括Stephen Le Jr...
休士頓西南區管理委員會主席李雄(右一)，與三位理事包括Stephen Le Jr.、 David Peters、John R. Holmes Jr. 出席揭幕儀式，並受邀在壁畫牆面留下簽名。 （圖：西南管理區提供）

休士頓西南區管理委員會主席李雄，三位理事包括Stephen Le Jr.、David Peters、John R. Holmes Jr.與執行官李成純如，一起出席揭幕儀式，並受邀在壁畫牆面一一留下簽名。

李雄並表示，此在西南區華埠範圍內的壁畫饒富深意，管委會樂觀其成。創作的團隊之前在國際區也曾有作品，休士頓其他地方，近年也有其他類似團體有不同的創作完成，代表市民對街頭公共藝術的觀念及接受度都在轉變中。這次的創作團隊是越裔，作品呈現的多元文化深度受到歡迎及支持，未來希望更有不同亞裔族群的藝術家作品受到矚目，有更多機會於社區街景中亮相，形成更多元景觀表現及更深遠的文化影響。

亞裔 休士頓 華埠

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