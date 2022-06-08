「恆豐銀行盃」攝影賽大樓生輝 9幅作品獲獎

蒸蒸日上，由林遠志拍攝。（恆豐銀行提供）

自3月7日起開始徵稿的2022年「恆豐銀行盃」攝影 大賽，經過三個月的收件、甄選，評審之後圓滿結束。6月4日在恆豐銀行12樓會議室舉行獲獎作品頒獎儀式。

晨之光由Danny Li拍攝。（恆豐銀行提供） 誠信首選，由林遠志拍攝。（恆豐銀行提供）

「恆豐銀行盃」攝影大賽，主旨在於徵集優秀的作品收錄於恆豐銀行的月曆的同時，加強企業同社區的緊密聯繫。去年第一屆恆豐銀行盃攝影大賽的成功舉行，受到廣大民眾的喜愛與好評，所有得獎作品都登錄使用在了今年的枱曆上，讓所有獲獎作品的拍攝者興奮不已。

恆豐銀行大樓，由謝志慧拍攝。（恆豐銀行提供）

2023年為恆豐銀行建行25周年，為配合即將到來的25周年慶，此次大賽主題為恆豐銀行大樓外景彩色攝影作品。對於建築物的拍攝實際上有難度，如何能明確的表現出主題，並且能在作品中體現出企業精神，是主辦方以及評委，對於所有參賽者的期望。出人意料的是，今年收到了很多優秀的作品，令主辦方恆豐銀行以及專業評委都欣喜不已。

流光溢彩，由林志遠拍攝。（恆豐銀行提供） 林遠志拍攝的「平步青雲」 獲得本次大賽網路人氣獎。 （恆豐銀行提供）

今年的攝影大賽繼續延用開設網路投票 和現場評選兩種方式。現場評選恆豐銀行特別請旅居休士頓 、專於華裔風光及民俗的著名攝影師賈忠老師、協同中國攝影家協會會員、廣東省攝影家協會會員著名攝影師王桂雄老師、美國攝影學會MPSA（卓越會員）、國際影藝梁夢EFIAP（影藝卓越者）會員、美國休士頓華人攝影學會董事Tract Feng組成專業評委，專業評委對於入選作品無論的主題表現，還是技術層面都給予了高度評價。

由華夏時報市場部主任林遠志拍攝的「平步青雲」獲得本次大賽網路人氣獎。現場評選一共評出九幅優秀作品，分別由林遠志，Dannyli、Peteryang、謝志慧拍摄，所有优秀作品都獲得獎狀和獎金；同時，部分作品將收錄於恆豐銀行2023年月曆使用。

中國城地標，由Peter Yang拍攝。（恆豐銀行提供）

在頒獎儀式結束時，恆豐銀行副總裁Jennifer Zhou代表銀行感謝所有的參賽選手，感謝所有評委，正是因為廣大攝影愛好者的踴躍参與，評委的認真負責，才能讓本次大賽得以圓滿，期望在未來由更多的人參與到攝影大賽中，使大賽越辦越好。