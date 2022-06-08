美南國建協進會科技研討 交流熱烈

ACAP會長方宏泰(左二)、 處長羅復文(左三)、何文壽院士(左四)、組長游慧光(右三)、ACAP準會長劉志忠(右一)。（游慧光提供）

駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長偕同科技組游慧光組長、教育 組楊淑雅組長出席美南國建協進會(Association of Chinese American Professionals, ACAP)舉辦的2022年科學工程技術研討會(Science, Engineering and Technology Seminars, SETS)。

該活動為ACAP於疫情後首次舉辦之研討會，由準會長劉志忠主持及會長方宏泰開場致詞，羅復文處長於餐會中肯定ACAP， 40 多年提供美南地區專業人士科技交流平台之貢獻，並提及在台灣政府「六大核心戰略」政策中，美南就囊括能源、太空與醫藥三項，為台美科技、教育與經濟合作重點區域，期許協會繼續與辦事處緊密合作，開啟台美合作契機。游游慧光組長也在德州 台灣人生物科技協會(TTBA)協辦之生物醫學 科技講座中，介紹科技部人才培育計劃與國發會就業金卡，鼓勵與會者協助廣宣以及推薦人才回台服務。

王敦正(左五)僑務僑務諮詢委員、組長楊淑雅(右五)、游慧光(右四)組長與學生合影。 （游慧光提供）

研討會主題「與時俱進開創綠色新紀元」，議題包含能源、環境保護、奈米及複合科技、電動車科技、海洋科技、生物醫學科技、健康、會計、商業管理與法律等。

該研討會早上與下午各有五場不同議題講座同時進行，亦有美國華人石油協會能源講座以及德州台灣人生物科技協會協辦之生物醫學科技講座。午餐專題演講則邀請到俄亥俄州立大學化工系教授何文壽院士，何院士專精於低成本高效率碳捕捉新技術研究，每場次皆有20至30人參與。席間與會人士交流熱絡，透過研討活動專業知識分享與經驗傳承，提供平台使美南地區專業人士與科技社團有相互交流及開啟合作契機，受益年輕學子規劃未來職涯之路，並持續擴充台灣各領域人才庫。

美南國建協進會初創於1978年，為美南地區最主要學人團體之一，每年定期舉辦研討會，長期與經文處科技組合作，針對台灣科技部重要科技關鍵領域議題，邀請國內講員出席研討活動促成交流合作。今年吸引共計至少有200多位專業人士與年輕學人到場共襄盛舉交流熱烈。