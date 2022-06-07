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涉侵吞客戶資產 聖安東尼奧律師培提聲請雙破產

【聖安東尼奧訊】
聖安東尼奧著名律師涉侵吞客戶資產。(Unsplash)
聖安東尼奧著名律師涉侵吞客戶資產。(Unsplash)

聖安東尼奧著名律師培提(Chris Pettit)遭至少十名客戶提訴，控告他以各種詐欺手段侵吞客戶資產達4000萬元，培提於1日(周三)向法院聲請個人與公司雙雙破產

培提的破產聲請包括他的個人破產(individual bankruptcy)和他的律師樓「克里斯培提與合夥人」(Chris Pettit & Associates)的企業破產，法庭文件中所列的數字指出，培提個人的資產(assets)為2780萬元，負債(debts)為1億1520萬元，因此這是聖安東尼奧歷史上金額最高的個人破產案之一。文件中又指出，他的公司的資產還不到5萬元，以他30多年執業的收入，讓人覺得這些數字十分驚人。

專精於破產法規的律師巴塔格利亞(Raymond Battaglia)為「聖安東尼奧快訊報」解說這個案件，他指出本案內情必然十分複雜，法庭應該會指派一名信託人(trustee)來監管培提以及他的公司的資產，信託人必須有相當高的能力，才能詳細追查出培提過去幾年中所做過的資產轉移，把錢的流向搞清楚，也要查出他是否私吞客戶的資產以及私吞的金額。

55歲的培提在聖安東尼奧的豪宅，位於阿拉莫岡(Alamo Heights)山頂上阿蓋爾街(Argyle Ave)555號，這是一座看起來像古羅馬競技場(coliseum)的宏偉建築，從窗戶或庭園可以俯瞰歐莫斯水壩(Olmos Dam)形成的大湖泊，從屋頂的陽台可以環視大聖安東尼奧地區的景緻。

根據培提律師樓的網站，培提專精於資產規劃(estate-planning)和個人傷害法規(personal-injury law)，他是1988年從天主教的聖瑪莉大學(St. Mary's University)法學院畢業，他如今是個單親爸爸，有一個九歲的兒子。

巴塔格利亞律師指出，培提的作為是律師業的恥辱，連番侵吞客戶資產受到追訴時，又用聲請破產方式躲債，以法庭文件的所列的資產與負債數字，可以看出他想用這種方式繼續佔有已侵吞的資產，即使從此再也不能執業也在所不惜。

破產 詐欺

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