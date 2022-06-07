在好市多購車省多多？業內知情人士一語道破玄機

好市多有會員獨享的購車業務。（好市多）

近兩年新冠疫情 肆虐全球，車輛市場面臨嚴重短缺，民眾買車有很多挑戰。以物美價廉著稱的好市多 （Costco）超市，不僅售賣各種食物、日常用品，還賣汽車 。有通過好市多購買汽車的民眾讚不絕口，但也有業內知情人士表示，如今的車輛市場，好市多汽車項目深藏玄機。

事實上，好市多的汽車銷售項目（Costco Auto Program）存在已久，會員專屬。購買過程也很簡單，消費者只需上網填寫心儀車輛品牌和型號，之後就會有車行聯繫消費者，去店裡試駕議價。南加州的好市多的汽車銷售項目是與當地車行合作，後續的購買過程還是在合作車行完成。好市多汽車銷售計劃販賣的汽車品牌與款型非常齊全，從 普通品牌的本田、豐田及福特，到奢侈品牌的瑪莎拉蒂、保時捷及路虎等，應有盡有。

有民眾對好市多的汽車銷售項目讚不絕口。今年5月，南加州華人留學生小李想要換一輛新車，詢問了多家車行後發現，不少車輛型號要麼沒現車，要麼加價購買。小李說，本來今年都要放棄換車了，抱著試一試的態度填寫了好市多的購車申請，沒想到她看中的奧迪Q5 sportback車直接給出批發票價（Invoice價）減500元的優惠。小李表示，對於不擅砍價的她來說已經非常滿意，特別是疫情期間買車都要加價的情況下。她說，在好市多買車主要是能省去很多砍價的時間，並且在試車後，還可以再嘗試與車行進一步砍價。

那麼在好市多買車真的比較便宜嗎？其實不然。「懶人汽車」負責人龍亮分析說，好市多的汽車項目是與當地車行合作，相當於好市多是一個引流角色，將客人引至車行，實際與客人直接去車行買車無異。龍亮說，如果顧客自己擅長講價，甚至可以拿到比好市多更好的折扣。

一位不具名的業內人士表示，通過好市多買車確實可以拿到300至500元的優惠，疫情之前，車行庫存充足，通過與好市多合作，可以更快地將車賣出。民眾也可以獲得幾百元的優惠。但是疫情之後情況有變，車行庫存不足，一些需要加價才能買到的車型，不會放在好市多購車計畫中。他還透露，其實車行並不需要和好市多分帳，只是每月固定支付一筆合約費用，因此在庫存充足的時候，且不想花太多時間講價的話，通過好市多確實便宜。

除了好市多，山姆俱樂部（Sam’s Club）以及AAA也有類似的會員購車項目。其中山姆俱樂部的會員還可以將二手車掛在上面賣。至於在車輛庫存緊俏的市場下，民眾該如何選擇?專業人士指出，應該貨比三家，對不同車行、買車項目進行比較，才能獲得最優惠價格。