德州人語／教師持槍就能制止槍枝暴力？

德州 烏瓦徳鎮(Uvalde)羅布小學槍擊 案，21名師生不幸在校園身亡，全美震驚，嚴格控槍聲浪再起；美國真能找到釜底抽薪之計，解決陳年問題，令人懷疑！

如同每一次校園槍擊事件，上自總統下至地方民意代表爭相作秀 、檢討、撻伐，政客紛紛跳出來獻策，輿論譁然，受害家屬激憤。但在政客始終不願撼動其金主-美國全國步搶協會(National Rifle Association，NRA)前提下，即使有那麼多師生斑斑血跡，要讓類似悲劇不再重演？沒有人敢樂觀。

槍枝暴力事件，在美國已非新聞，只是死傷人數的多寡，在媒體會有不同的篇幅。明白的說，美國人對此已司空見慣，只是空喊控槍多年，如同狗吠火車，事過境遷，又成了歷史一頁，但從未真正汲取教訓。

可笑的是政客治理國政，就像治水不從源頭，只求防堵，很難從根本解決問題。防止槍枝暴力事件復發，如今也是頭痛醫頭，甚至頭痛醫腳，根本未掌握問題的癥結，以校園防制槍枝暴力為例，找上教師充當警衛，就是病急亂投醫，胡亂開偏方，很可能未醫好病，先傷了身體。

偏偏就有幾個共和黨執政的州，推出教師持槍保護校園的法案，美其名「立法武裝教師」，俄亥俄州 與路易斯安納州就是代表，儘管教師安全倡導者、教師團體及校園安全專家大力反對，但是這兩州立法者仍我行我素，自認已為校園安全盡了心力。

稍微對於槍枝暴力事件有點研究，或是感興趣的任何人都知道，一旦暴徒攜槍走上濫射洩憤，或是自認尋仇之路，就已是亡命之徒，已無生死顧忌，多殺一個就自以為賺到一個。遇上這種非理性的狂人，專業武裝警力處理都有極大風險，何況是文職人員；教師僅憑24小時受訓，就能制止暴力，出此點子者，不是太天真，就是愚蠢。

固然有支持教師持槍者辯稱，此舉有示警作用，讓行凶者有顧忌，不敢貿然行事。這種想法忽略了行凶者的動機，也低估了亡命之徒只求洩恨，無視生死的偏激邪念，屆時教師持槍對抗，很可能難達預期效果，反而增加傷亡可能性，徒添變數，空留遺憾。

況且將維護治安，保護校園安全的職責丟給教師，這也不符專業分工的原則。以這次德州羅布小學的槍擊案為例。 該鎮警局出動十餘人，擁有武器裝備，在第一時間理應攻堅搶救被困師生，這批受過專業訓練的警察卻很猶豫，深怕「挨槍」，以此標準要求教師持槍護校，不僅是卸責，也是緣木求魚。

對於一再發生的槍枝暴力事件，要真正解決問題，目前探討防止歹徒濫射。在第一時間如何搶救，都只是治標未能治本。如果不杜絕槍枝泛濫，禁止大型火力的槍枝販售，阻絕不必要的重型槍械存留民間，只要有偏激者憤世忌俗，或是不如意者自暴自棄，手拿AK-47狂射濫射的事件還是會一再發生。要制止這類悲劇，絕對與教師持不持搶無關，教師也無能為力。