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球星格林納遭俄拘留逾百日 休士頓領袖為她祈禱

編譯組／綜合報導
休士頓領導人出席6日下午6時於豐田中心舉辦，替WNBA球星格林納（Brittney Griner）祈禱守夜活動。（ABC 13截圖）
休士頓領導人出席6日下午6時於豐田中心舉辦，替WNBA球星格林納（Brittney Griner）祈禱守夜活動。（ABC 13截圖）

ABC 13電視台報導，包括德州聯邦眾議員希拉‧傑克森‧李（Sheila Jackson Lee）等休士頓領導人，出席6日下午6時於豐田中心（Toyota Center）舉辦，替WNBA球星格林納（Brittney Griner）祈禱守夜活動。

今年2月，格林納在通過機場安檢時遭官員攔下，因官員發現她的行李中含有大麻，至今一直被拘留於俄羅斯，已超過100天。

由於俄羅斯侵略烏克蘭，使美俄關係緊張，格林納在俄羅斯被控非法持有大麻遭捕，也被定調為有政治意圖。事發至今，這位休士頓尼米茲高中（Nimitz High School）畢業的球星，獲得全球支持，各界都期盼她能儘早獲釋。

在一次獨家採訪中，格林納妻子告訴「早安美國」（Good Morning America）節目，希望拜登（Joe Biden）總統介入，將格林納帶回美國。

當地官員5日向槍枝暴力受害者致敬的同時，在記者會上特別宣布此事，鼓勵家長帶著孩子，各方民眾參與支持格林納的集會，並替其安全釋放祈禱守夜。

除希拉‧傑克森‧李外，休士頓市長特納（Sylvester Turner）、哈里斯縣民主黨專員埃利斯（Rodney Ellis）與其他社區領袖，都將參與。

豐田中心住址1510 Polk Street。

俄羅斯 休士頓 豐田

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