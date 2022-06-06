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德州副州長：花5000萬預算購防彈盾牌 供校警防護

編譯組／綜合報導
烏瓦德小學槍擊案後，副州長提議為員警購買防彈盾牌。(德州公共安全廳)
烏瓦德小學槍擊案後，副州長提議為員警購買防彈盾牌。(德州公共安全廳)

烏瓦德（Uvalde）羅布小學（Robb Elementary School）上月24日發生大規模槍擊案，導致19名兒童與兩名教師死亡後，德州副州長派翠克（Dan Patrick）3日呼籲立法單位，挪用5000萬元經費，替校警購買防彈盾牌。

KPRC電視台報導，派翠克在一份聲明中說，「我要求眾議會議長和立法預算委員會（Legislative Budget Board）的參議會成員和我一起，下周向州長辦公室或公共安全廳（DPS）要求挪用5000萬元預算，購買這些防彈設備，讓各校執法部門成員，每人各有一個」，「這將開始提供必要資金，而最終的目標是讓德州所有執法部門成員都能有防彈盾牌。」

派翠克這項要求，需得到眾議會議長費蘭（Dade Phelan）和其他立法預算委員會眾議會成員批准。但由於立法者已替為期兩年的預算撥款，因此還需收到撥款資金的單位出具信函，證明資金轉移不會對其運作產生負面影響。

派翠克將在6日草擬一份信函，要求費蘭迅速採取行動。

德州共和黨人今年已簽署兩項約10億元類似經費挪用令，將經費挪用至州長艾伯特（Greg Abbott）昂貴的邊境安全計畫「孤星行動」（Operation Lone Star）。據悉，該計畫資金已用罄。批准上述經費挪用的派翠克說，他也應這樣做，應替學校警察提供防彈盾牌。

「今年我們已授權挪用經費，在邊境花費數十億元，我們當然能找到這筆錢，保護我們的孩子」他說「當前預算中，有幾個來源可提供這些經費。」

在4月份最後一次預算轉移中，公共安全廳是派翠克建議的機構之一，該機構被迫放棄已批准預算中的1億6000萬元，保持孤星行動繼續進行，若沒有這些經費的挪用，被分配至該行動約一萬名軍人的德州軍事廳（Texas military department）將無法繼續行動。

派翠克說，該州應首先替校警提供防彈盾牌，之後擴展至所有執法人員。或許其中可能會遇到供應鏈問題，但相關單位應努力找到有質量的防彈盾牌。」

他指出「這個簡單的解決方案可馬上進行，若上周馳援槍擊案的執法人員都有這些配備，這些消逝的生命或可挽救。」

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