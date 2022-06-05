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偽警穿著奇怪要求入屋 德州婦不查被騙失財

編譯組／綜合報導
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

德州聖安東尼奧市一名38歲男子穿著警用防彈背心、腰間配槍冒充警察進入民宅，拿走大筆現金和一把槍，警方公布錄像後抓到偽警，但這個事件引起居民為安全擔憂。

貝克薩縣(Bexar County)警局指出，20日(周五)傍晚6時左右，一名白皮膚、藍眼睛的男子，身上穿著一件印有白色POLICE大字的黑色防彈背心，頭上套著深藍色滑雪面罩(ski mask)，到羊毛街(Sheep Hair Street)一戶住宅按門鈴，這戶住家裝有門鈴相機，前後過程都被錄下。這名男子告訴從門後回應的女屋主，他是聖安東尼奧市警局的警察，他是奉派來搜查違禁物品(contraband)。

經過一番對話，年輕的女主人把門打開讓那人進入，接著那人從女屋主和她兒子的手中把他們的手機拿走，然後開始在各個房間搜查，取走數千元現金和一些貴重物品，還把家中的一把手槍拿去。那人離開以後，女主人打電話報警，警方查閱勤務表，這時才確定那位看似警察的人是冒充的。

警方隨即發布附有照片的通告，要求民眾提供線索。到了22日(周日)上午，有人打電話告知那名嫌犯在某個街角等候，接著有一部Uber或Lyft的車子把他接上車，警方隨即派員攔住那輛車。

嫌犯是38歲的奧菲利(Salvatore Alfieri)，他最近出現財務危機，因此用這個下策來奪取現金，美國大多數居民不會在家裡放大筆現金，因此嫌犯可能對這個家庭有所了解。警方指出，如果有身穿警察制服的人來按門鈴，民眾應該知道如何應付，以免陷入危險之中，沒有搜索令的警察是不可擅入民宅的，即使亮出搜索令，也有可能是偽造的，最好的辦法是告訴前來的人等一下，跟他說你須要先打911確認，如果那人是個偽警，一看情況不妙就會溜之大吉。

出現財務危機向民眾詐財的假警察奧菲利。(Bexar County Sheriff...
出現財務危機向民眾詐財的假警察奧菲利。(Bexar County Sheriff)

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