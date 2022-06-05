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議員倡老師配槍上課 教師聯盟堅決反對

奧斯汀訊
美國教師聯盟德州分會強調，「給老師增添教學用品，不要給槍」。(德州教師聯盟)
美國教師聯盟德州分會強調，「給老師增添教學用品，不要給槍」。(德州教師聯盟)

烏瓦德濫殺案發生後，前總統川普和許多位德州高官提議讓老師配槍上課，但美國教師聯盟堅決反對這項措施，該聯盟德州分會的一群會員，遊行到聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)的奧斯汀辦公室舉牌抗議。

每當駭人的濫殺案發生後，嚴格限槍的聲浪大起，但全國步槍協會NRA(National Rifle Association)是許多共和黨政客競選經費的重要來源，因此德州高官多半不肯限槍，反而把濫殺的原因歸咎他處。艾伯特州長、帕克斯頓檢察長、克魯茲參議員都說槍枝無罪，濫殺案頻頻發生是個社會問題，克魯茲認為破敗的家庭、上教堂的人越來越少、社群媒體霸凌(social media bullying)和電子遊戲(video games)才是問題的根源。

克魯茲提議讓老師配槍上課可以防範校園濫殺案發生，如果槍手出現在校園，讓老師跟槍手對決，以保障老師和學生的安全。但美國教師聯盟AFT(American Federation of Teachers)並不領情，AFT德州分會的一群老師日前遊行到克魯茲在奧斯汀的辦公室，指出槍枝唯一的用途是在結束生命，老師到學校是去教學，不是去當警察。

AFT德州分會的總裁卡波(Zeph Capo)指出，克魯茲應該正視槍枝問題，在國會裡幫助通過限槍的聯邦法規，以「立即終止槍枝暴力」(#EndGunViolenceNow)。2012年康州珊迪胡克小學濫殺案發生後，德州推動一項校園安全措施，每個學校指派幾名教職員兼負校園保安的任務，他們有密碼可以打開一具保險箱，把存放在內的槍枝取出使用。

遊行過後，AFT德州分會的外牆上漆了一個新的標語：「要給老師增添教學用品，不要給槍」(Arm teachers with school supplies—not guns)。

德州 克魯茲 遊行

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