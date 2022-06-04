疫情回穩 美南台灣旅館公會 疫後首開月會

駐休士頓台北經文處處長羅復文（前排左四）參加美南台灣旅館公會月會與會長長陳清諒（前排左三）及會員們合影。（記者封昌明／攝影）

美南台灣旅館 公會6月2日在前會長葉德雲所有的Quality Inn旅館舉行月會，這是該會自疫情 以來首次舉辦月會，會長陳清諒有感而發地表示，兩年多來大家都被疫情困住無法出席各項活動，今天除了看到很多老朋友外，也看到了很多的生力軍，例如贊助今天活動的Value Power電力公司代表黃琛、商業地產抗稅顧問Patrick Powers王力等，大家都非常開心。

陳清諒逐一介紹到場的好朋友，駐休士頓 台北經文處處長羅復文、副處長王韋龍、僑教中心主任陳奕芳、副主任黃依莉、僑務委員陳美芬、世華婦女工商世界總會榮譽會長黎淑瑛、美南分會會長何真、休士頓旅遊局亞太組組長姚義、雙十國慶籌備會主委江麗君、恆豐銀行市場部副總裁劉妍、第一銀行休士頓分行經理吳炳輝、味全公司經理李樂罡、前首都銀行總經理戴建明、前旅館公會會長陳詩章、許文忠等。

羅復文致詞時表示，這是他上任以來第一次參加旅公會的月會，他很高興在看到疫情回穩後，各個社團活動都已逐漸開始活躍，而旅館公會的會員們也在各個地方生意興隆，特別是在奧斯汀地區，聽說天天都爆滿，他謹祝賀大家鴻圖大展，財源廣進。

月會主持人由何宜中擔綱，她介紹贊助商王力及黃琛時表示，她有三家旅館，每到電力要續約或要線地產稅時都會想到她們兩位，而且一定要斤斤計較，因為一度電如果差一分錢，加乘總度數及時間，就可以省下很可觀的費用，她們長期以來都與黃琛的電力公司配合，會員們對她的服務有口皆碑。