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保護孩子 哈里斯縣檢察長疾呼「把槍鎖起來」

記者封昌明／休士頓報導
哈里斯縣檢察長金奧格(Kim Ogg)呼籲民眾將家中的槍枝上鎖。 （記者封昌明／攝影）
哈里斯縣檢察長金奧格(Kim Ogg)呼籲民眾將家中的槍枝上鎖。 （記者封昌明／攝影）

有鑑於槍枝氾濫在全美各地造成無謂的傷亡，哈里斯縣(Harris County)檢察長金奧格(Kim Ogg)，6月3日在休士頓北部的漢柏市(Humble)呼籲民眾將家中的槍上鎖，不要讓孩子或其他人輕易拿走，造成人身的傷害。她強調幾代人以來，槍枝一直是我們社區生活的一部分，而且往往是死亡的一部分，尤其是兒童的死亡。

(影音來源:記者封昌明)

金奧格當日在交通繁忙的59號與1960公路交通要道旁舉行記者會，路口豎立一個巨大T霸屏幕，時時提醒開車路過的民眾小心存放家中的槍枝，並且將之上鎖。金奧格發起安全槍枝存放廣告牌宣導，並啟動槍枝暴力宣傳周，也稱為穿橙色周（Wear Orange week）。

陪同金奧格出席記者會的有休士頓警察局執行助理局長薩特懷特（Satterwhite）、哈里斯縣警長辦公室副警長惠特克（Whitaker）、貝克研究所槍枝傷害預防與安全研究員Bindi Naik博士、槍枝暴力倖存者Marentha Sargent，她的女兒Adrienne因疏忽在朋友家中使用槍枝而喪生。Lee Vela，Clear Channel Outdoor副總裁也出席支持金奧格的這項呼籲。

金奧格表示，隨著成千上萬的孩子開始放暑假，她希望這個宣導在關鍵時刻引起人們的注意。因著暑假的到來到孩子們的日常生活正在發生變化，孩子可能會被親戚或朋友接走，並且在家人或熟人家中的玩耍的機會會越來越多。大家都必須注意，在我們在家中接待訪客之前，請確定你們的槍枝已安全上鎖。當我們的孩子去另一個人的家中或在另一個人的車裡時，家長們必須詢問是否有槍枝，並確保它們被安全地鎖起來。這是每個家長的責任。

這項宣導將在道路沿線和一些社區附近的25個廣告牌上，以英語和西班牙語顯示。提醒民眾時時注意。當我們沒有正確地把槍鎖好時，悲劇就可能發生。

疾病預防控制中心（CDC）的研究表明，槍枝是美國八歲以下兒童死亡的主要原因。重要的是要注意學校槍擊事件中使用的武器數量，以及其中有多少是使用家中發現的槍枝造成的。

研究表明，在全國範圍內，大約68%的學校槍枝相關事件可以追溯到從孩子的家、朋友或親戚那裡拿走的槍枝。

在哈里斯縣，與美國任何其他都會區相比，擁有更多槍枝的人更有可能造成不幸事故的機會。槍枝安全是每個人的責任，我們必須共同努力確保我們孩子的安全。

休士頓 警察 槍擊

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