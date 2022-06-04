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德州人語／好人持槍 能防壞人濫射嗎？

德州人語

德州小學21死濫射案過去僅僅九天，奧克拉荷馬州醫院再傳槍響，至少五人在案件中喪命。壞人濫射之際，倘若好人也有武裝，就能以暴制暴，減少損傷，這是擁槍派反對嚴格限槍的常見主張。然而這個想法有些紙上談兵，依過去經驗看，好人持槍，或許難以起到理想中的作用。

面對頻發的槍擊案，擁槍派首先想到的，不是更嚴格的限槍法案，而是讓更多人持槍。他們甚至鼓吹，通過讓教師持槍上課的方法，來應對可能發生的校內槍擊案件。這個邏輯，乍聽起來是那麼回事，但經不起推敲。

德州烏瓦德小學槍擊案中，19名最先趕到現場的警員，荷槍實彈的在教室外待命，等待教職員工拿教室門的鑰匙，長達一小時之久。他們為何沒有立即暴力破門，進入教室擊斃兇手；具體原因仍未可知，不過針對警方遲遲沒有攻堅的究責調查，目前正在如火如荼進行中。

5月14日的10死紐約水牛城槍擊案，在槍手衝入超市之際，有持槍的保全就在附近，不過因為槍手身著防彈背心，保全射出的子彈雖然擊中槍手，但未能阻止其繼續行凶。

2018年佛州高中濫射案，有持槍校警在場，但他沒有挺身而出，反而選擇藏在掩體之下。這起案件，最終導致34人中槍、17人喪命。無獨有偶，2017年的拉斯維加斯61死槍擊事件，同樣有持槍保全在場，但他們也是幾乎沒有作為。

這些有義務與責任保護平民的警察與保全，尚難以做到有效阻止濫射；「施以援手是情分，不幫忙是本分」的持槍「過路好人」，是否真能在槍擊案發生時，第一時間挺身而出、捨己為人，需要打上一個大大的問號。

而且，就算有持槍好人，也未必能起到震懾槍手的作用。翰母萊大学(Hamline University)犯罪學科教授Jillian Peterson，在研究1980年至2019年期間總共133起校園槍擊事件後發現，持槍校警非但不會威懾槍手，反而可能是一種激勵。因為大多數的校園濫射案槍手，都抱持著要自殺的心態作案，從未想過在濫射後逃跑。

常言道，軟的怕硬的，硬的怕不要命的。面對準備充分（槍手往往帶足子彈與一把以上的槍械，水牛城槍擊案中甚至穿著防彈衣）、視死如歸的濫射槍手，縱使平時再熟悉槍械的好人，想必也會感到力不從心。

再考慮到聯邦調查局，給予「好人」應對槍擊案的建議，是一跑、二躲、三反擊。屬於反擊的拔槍與槍手對射，排在最末位。好人持槍，對防止壞人濫射，看來真的是作用有限。

槍擊 德州 奧克拉荷馬州

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