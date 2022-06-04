再添失職事例 德州槍案警長 遭爆未帶警用無線電到場

烏瓦德獨立學區警察雖然第一時間趕到，卻在警長阿瑞唐多的錯誤決定下候在室外空等82分鐘。（Uvalde Leader News）

德州 烏瓦德羅布小學槍殺案中，已經飽受批評的學區 警長阿瑞唐多（Pete Arredondo），失職事例再添一項。最新報導指出，人在當場的他，竟然沒有攜帶警用無線電，因此恐怕完全不知校內還有其他學童的事實，導致持有AR-15的凶手有足足82分鐘可以從容殺害更多人。阿瑞唐多在事發之後隨即神隱，規避一切質疑，50歲的他還在本周稍早秘密宣誓就任烏瓦德市議會議員。

事發之後，阿瑞唐多雖然趕到現場，但卻沒有攜帶警用無線電，因此恐怕完全不知道凶手仍在校內持續屠殺，更不知四處躲藏的學生與教師不斷撥打911求救，要求警察 趕快進來救人。更令人瞠目的是，阿瑞唐多竟然以手機回報指揮中心，宣稱歹徒已經遭到控制，學生沒有立即危險，並稱他的部下將包圍待命，等候更多支援。

阿瑞唐多的失職至少導致一名教師直接受害。任職於學區警局的Ruben Ruiz在被要求在室外待機時，曾經與人在教室的妻子Eva Mireles通話，妻子說凶手還在繼續殺人，而她自己不久以後也被槍殺。刑事專家指出，阿瑞唐多的決策完全違反現有執法準則，放任行動自由的槍手在校內繼續行凶，而不是要求員警立刻制止，這才導致更多師生受到傷害。