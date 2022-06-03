低價攬客 休士頓擔保公司遭FBI調查

遭到搜查的AABLE Bail Bonds。（FOX）

哈里斯縣2021年底通過新制，要求各家擔保公司至少需收保釋金額的10%作為保證金，但是仍有一些公司以2%或3%的低價「招攬」客戶，還願意分期收款，導致犯下重大凶案的人就算保釋金額雖然高達3、4萬元，卻依然能夠獲釋出監。

其中一家問題業者正是位在休士頓 市中心 Austin Street 1620號的AABLE Bail Bonds。聯邦調查局（FBI）與德州 Anti-Gang Task Force幹員6月1日突襲AABLE Bail Bonds，帶走堆積如山的文件。FOX指出，這家由Muharib家族經營的擔保公司自從去年底就遭到鎖定。

AABLE Bail Bonds經手了不少轟動一時的凶殺案，而且不少當事人屬於高風險對象。Harris County Bail Bond Association的主席Mario Garza指出，「高風險」在業內的認定就是，嫌犯拿不出足夠的保證金，沒有擔保品，也沒有適格擔保人，家人或朋友都不願意再與他有任何關聯者。

AABLE Bail Bonds的一名「客戶」就是在MLB太空人 隊賽後殺害17歲David Castro的凶嫌。35歲的嫌犯Gerald Wayne Williams 2021年犯後的保釋金雖然高達3萬5000元，但是因為AABLE Bail Bonds據稱只收了2%的保證金，就願意保他出監，因此David Castro的遺族都非常不爽，因為嫌犯根本沒被關到就又出來閒晃了。

父親Paul Castro在AABLE Bail Bonds遭到調查後告訴FOX，不管誰決定出資擔保Gerald Wayne Williams出監的，他都得要負責到底，因為他的決定才會讓一個殺人犯繼續逍遙在外，因此Paul Castro非常開心見到AABLE Bail Bonds遭到搜查。

AABLE Bail Bonds另外一名高風險客戶是30歲的Deon Ledet。此人先前已經犯下七樁重罪，最後還槍殺了休士頓員警William "Bill" Jeffery，但獲釋後又犯案，最終在去年9月拒捕時遭員警格斃。