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聯邦最高院裁定 社媒平台可刪文

編譯組／綜合報導
聯邦最高法院：德州政府不得禁止社交平台刪文。（ABC）
聯邦最高法院：德州政府不得禁止社交平台刪文。（ABC）

德州議會2021年通過House Bill 20法案，要求每月用戶超過5000萬人的社交平台，不得刪文或封禁帳號，影響所及臉書Facebook、推特Twitter、YouTube、抖音TikTok都將無法刪除德州用戶的不當貼文。但是聯邦最高法院5月31日以5票對4票裁定，德州HB 20違憲，因此平台得以刪除、封禁不當貼文。

提起憲法訴訟的為NetChoice與Computer & Communications Industry Association，後者的主席Matt Schruers得知判決後強調，沒有一個網路平台、網站或新聞媒體應該接受政府官員的指導，才能決定何種言論可以刊登、何種言論不得刊登，這是美國立國200多年來的基本原則，最高法院顯然也維持了此一原則。

兩個團體代表了Google、Twitter等企業，他們原本2021年12月贏得聯邦地區法院認同，禁止HB 20實施；但是德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）決定上訴，結果在2022年5月獲得上訴法院認同，又讓HB 20可以實施。最後NetChoice與Computer & Communications Industry Association只好聲請大法官釋憲，認定該法是否違反憲法第一修正案。

德州 臉書 抖音

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