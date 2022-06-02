暑假出遊 謹防航班取消與天價旅費

即使新冠病例上升，旅遊業今夏可望反彈，機場將更加忙碌。 （本報檔案照片）

經過兩年的疫情 封鎖，許多德州家庭摩拳擦掌的計畫暑期度假作樂，但旅遊專家表示，今年如果想出遠門度暑假，要先做好忍受各種阻礙的心理準備，也要先替計畫安排出預算。

國殤節長周末是暑期旅遊季的非正式起始，但今年從5月27日到30的四天，全美國一共有2653個航班被取消，也就是原本已安排好的航班中的3%。疫情之前的2019年，同一個長周末只有1.2%的航班被取消，而且那一年國殤節周末所安排的航班比今年多出6600個。旅遊專家警告大眾，這是一個不好的指標，今年暑期旅遊季航班取消的情況會相當普遍，而且機票的價格比疫情前上漲了很多。

夏季旅遊高潮在即，機票價格預測將上揚。（路透）

這個問題不是短期內可以解決的，主要的原因是航空公司人員不足，尤其是機師奇缺。疫情期間航空業者接受聯邦540億元的紓困金 以避免裁撤員工，但許多航空公司提供優惠退休計畫，許多機師因而離職，如今搭機旅客已經恢復到近似疫情前的水平，但培訓新機師要花好幾年的時間，這就是航班遭取消的問題短期內沒有解決方案的關鍵。

如果想開車出去旅遊，情況也不見得有多好，汽油價格漲到歷史新高，租車 (rental car)數量不但奇缺，行情更漲到天價，有時候即使願意出錢也租不到車，今年4月的租車平均價格，比2019年4月的高出70%。今年4月旅館的平均價格，比2020年4月的高出20%，而且預期暑假期間會更貴，餐館的花費也會高出很多。

旅遊專家表示，機票與各種物價昂貴會讓今年暑期旅遊變得特別費錢，如果不是手頭寬裕，民眾最好多花一點心思想出比較省錢的度假方式，否則快樂出去度假以後，卻要為償付信用卡債發愁，那就失去了度假的意義。另外，如果已經知道年底節日期間要去哪裡，最好趁現在就訂好機票，提前半年訂票會便宜許多。