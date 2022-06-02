我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

暑假出遊 謹防航班取消與天價旅費

奧斯汀訊
即使新冠病例上升，旅遊業今夏可望反彈，機場將更加忙碌。 （本報檔案照片）
即使新冠病例上升，旅遊業今夏可望反彈，機場將更加忙碌。 （本報檔案照片）

經過兩年的疫情封鎖，許多德州家庭摩拳擦掌的計畫暑期度假作樂，但旅遊專家表示，今年如果想出遠門度暑假，要先做好忍受各種阻礙的心理準備，也要先替計畫安排出預算。

國殤節長周末是暑期旅遊季的非正式起始，但今年從5月27日到30的四天，全美國一共有2653個航班被取消，也就是原本已安排好的航班中的3%。疫情之前的2019年，同一個長周末只有1.2%的航班被取消，而且那一年國殤節周末所安排的航班比今年多出6600個。旅遊專家警告大眾，這是一個不好的指標，今年暑期旅遊季航班取消的情況會相當普遍，而且機票的價格比疫情前上漲了很多。

夏季旅遊高潮在即，機票價格預測將上揚。（路透）
夏季旅遊高潮在即，機票價格預測將上揚。（路透）

這個問題不是短期內可以解決的，主要的原因是航空公司人員不足，尤其是機師奇缺。疫情期間航空業者接受聯邦540億元的紓困金以避免裁撤員工，但許多航空公司提供優惠退休計畫，許多機師因而離職，如今搭機旅客已經恢復到近似疫情前的水平，但培訓新機師要花好幾年的時間，這就是航班遭取消的問題短期內沒有解決方案的關鍵。

如果想開車出去旅遊，情況也不見得有多好，汽油價格漲到歷史新高，租車(rental car)數量不但奇缺，行情更漲到天價，有時候即使願意出錢也租不到車，今年4月的租車平均價格，比2019年4月的高出70%。今年4月旅館的平均價格，比2020年4月的高出20%，而且預期暑假期間會更貴，餐館的花費也會高出很多。

旅遊專家表示，機票與各種物價昂貴會讓今年暑期旅遊變得特別費錢，如果不是手頭寬裕，民眾最好多花一點心思想出比較省錢的度假方式，否則快樂出去度假以後，卻要為償付信用卡債發愁，那就失去了度假的意義。另外，如果已經知道年底節日期間要去哪裡，最好趁現在就訂好機票，提前半年訂票會便宜許多。

疫情 租車 紓困金

上一則

德州社媒管制法 聯邦最高院令暫停施行

下一則

聯邦最高院裁定 社媒平台可刪文

延伸閱讀

今年夏天最好別搭機出遊，因為又貴又難買

今年夏天最好別搭機出遊，因為又貴又難買
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
芝城國殤周末槍聲頻傳 51中槍9死

芝城國殤周末槍聲頻傳 51中槍9死
取消航班打亂暑假旅遊季 英國機場塞爆無助旅客

取消航班打亂暑假旅遊季 英國機場塞爆無助旅客
暑假不提早 1人確診全班停課3天

暑假不提早 1人確診全班停課3天
確診飆升 暑假出遊預約不減反增 「做好回歸疫情前生活準備」

確診飆升 暑假出遊預約不減反增 「做好回歸疫情前生活準備」

熱門新聞

女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
逃過大屠殺，男童Noah Orona卻還對衣服染血、搞壞眼鏡，而向父親道歉。（ABC）

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

2022-05-27 22:35
德州巴斯措普縣居民自費看版廣告力抗馬斯克的鑽地公司。(adpulp.com)

馬斯克在德州橫著走 不服氣居民投訴無門

2022-05-26 17:56
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
「柯爾」在臉書炫耀他手中的豪車。（KHOU）

德州少年騙徒「洗車」圖利 跨州海撈60萬元

2022-05-29 16:22

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎