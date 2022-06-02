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德州社媒管制法 聯邦最高院令暫停施行

休士頓訊

德州去年通過施行的HB20社群媒體管制法，5月11日才由聯邦第五巡迴法庭判決可繼續實施，6月1日卻遭聯邦最高法院下令暫停施行，從這種反覆可以窺見美國社會當今政治意識嚴厲分歧的一斑。

HB20社群媒體管制法究其根源，是德州挺川共和黨人報復社群媒體公司取消川普會員資格的手段，去年秋季開始施行以後，州檢察長或任何州民都可以向法院控告社群媒體公司，挑戰公司所發布的內容篩選政策。這項法案去年被聯邦地區法院暫停施行，但被認為是全美國最保守的聯邦第五巡迴法庭(5th Circuit Court of Appeals)，卻在三周前判決該法可立即恢復施行，社群媒體業上訴以後聯邦最高法院6月1日的命令又讓它停頓。

九名大法官中，有五位投票反對HB20社群媒體管制法，其中包括由川普提名的巴瑞特(Amy Coney Barrett)和卡瓦諾(Brett Kavanaugh)，這項判決並沒有宣告HB20無效，而是把那項訴訟打回聯邦地區法院重審，因此還沒有蓋棺論定。但1日的判決有相當大的指標作用，最高法院現在會讓HB20停止施行，代表將來如果該案再回到最高法院，HB20被判決無效的可能性相當高。

德州過去一年多制定的嚴格墮胎法和社群媒體管制法，都不是用執法單位來管控社群媒體公司的某種作為，而是草根性的讓民眾任意提訴，彷彿社會又回到蠻荒的年代，這是有法律知識、有道德水平者所不敢苟同的方式。德州立法成功後，有許多紅州跟進，制定了類似的法案，有些甚至更為嚴格。

佛羅里達州繼德州之後也制定了類似的社群媒體管制法，但5月23日那天聯邦第七巡迴法庭判決該法可能違反憲法第一修正案，社群媒體公司根據言論自由的原則，有權利制定管制內容的政策，最高法院1日的命令等於又打了社群媒體管制法一記重拳。

社群媒體 德州 川普

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