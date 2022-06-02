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加密貨幣採礦蓬勃 衝擊德州電網

編譯組／綜合報導
位在德州Blockcap，是北美洲最大的比特幣挖礦公司，擁有1萬4282台挖礦機。 (Blockcap網頁)
位在德州Blockcap，是北美洲最大的比特幣挖礦公司，擁有1萬4282台挖礦機。 (Blockcap網頁)

未來五年，德州加密貨幣採礦（crypto mining）預計將顯著增長，這對德州電網也將產生重大影響。

KXAN電視台報導，根據德州電力可靠委員會（Electric Reliability Council of Texas，簡稱ERCOT）估計，至2023年，加密貨幣採礦者，將使用大約500萬千瓦（gigawatts，又稱吉瓦）電量。

奧斯汀德州大學能源研究所助理所長金凱利（Carey King）表示，「幾年前，這些挖礦趨勢接近零成長。」

德州區塊鏈委員會（Texas Blockchain Council）布瑞秋（Lee Bratcher）說，「每位數位貨幣挖礦者，大約是一台桌上型電腦那麼大，如果你是一家大型工業規模的比特幣（bitcoin）礦商，你可能會有數千台這樣的電腦在運行。」

他解釋說，數位貨幣挖礦，指透過執行工作量，證明或其他類似的電腦演算法來獲取加密貨幣。

類似比特幣等加密貨幣挖礦者只是一台機器。他們利用集成電路運行一種雜湊演算法（Hashing algorithms），試圖尋求解密方程式，以設置下一個交易區塊。布瑞秋說，「這個區塊鏈由其他挖礦者驗證和確認，然後節點更新其帳本。因此，這是種安全機制，可使比特幣網路交易免受駭客攻擊，這也是比特幣進入流通的一種方式。」

而在極端天候情況下，給電網增加壓力時，布瑞秋說，這些機器可隨時關閉，這意味著電網可從此增加額外電力。

金凱利說，除了加密貨幣的道德問題外，他看到德州更多開採加密貨幣存在的問題。

他說，其中短期問題是，它會在一定程度上提高價格。長期問題是，它是否會激勵新型發電方式，來滿足這一新的需求？是否會帶來收入，從而使公司對電網進行更多投資？「這些都還待確定」。

布瑞秋則表示，新的加密貨幣採礦者，可能會慢慢擴展至農村地區，那裡經常會發現「擱淺的能源」。那裡可能有能源，但因缺乏輸電線路而無法使用。

布瑞秋說，德州有許多地方，都缺乏傳輸線來運送電力。如西德州有大量過剩的風能，大量太陽能，卻無法抵達達拉斯、休士頓和奧斯汀等大城市。

從今春開始，新的工業採礦者，需通過監督ERCOT的德州公用事業委員會（PUC）申請通電許可。

「任何加密貨幣開採者，我們都會由公用事業公司和ERCOT完成負載研究，然後得到批准。該行業盛行，實際上對ERCOT有利，因它有助於替電網提供更高的可靠性和彈性，他們有這些負載，但能在緊急需要時關閉。」

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