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2大學研究證實：亞馬遜監聽用戶手機內容

編譯組／綜合報導
手機太聰明，可能出賣主人的消費情報。(Unsplash網頁)
手機太聰明，可能出賣主人的消費情報。(Unsplash網頁)

科技進展造成法規跟不上，許多人覺得智慧裝備在暗中監聽主人的談話，並且從中間取得打廣告的線索，兩所大學發布一份研究報告後，亞馬遜承認確實在聽用戶談話的內容。

根據KHOU電視台的報導，克莉絲蒂博內特(Christie Burnett)指出，有一天快滿六歲兒子來跟她說，生日那天希望收到的禮物是蠍子暴龍(scorpion rex，侏儸紀公園裡的一個角色)，克莉絲蒂不知道那是什麼東西，就把iPhone拿過來要上網搜尋，她還沒有把那個名稱打進去，螢幕上就出現了一個廣告，兒子一看到那圖片就指著說：「媽，就是這個！」

雖然沒有證據證明iPhone在偷聽母子的談話，但克莉絲蒂覺得她的智慧手機太聰明，暗中在替廠商推銷商品。

加州大學和華盛頓大學最近發布的報告，指出亞馬遜的智慧數位助手(smart digital assistant)Alexa在幫亞馬遜監聽談話內容，然後根據關鍵詞給用戶送相關的廣告。報告發布後亞馬遜承認，公司根據用戶給Alexa的詢問來送相關的廣告，幫顧客迅速找到想要的東西。

過去智慧裝備廠商從來沒承認過會偷聽用戶的談話內容，因此這次的承認有相當的份量，而且實際偷聽的程度可能更廣。資訊科技安全專家(IT security expert)大衛哈特(Dave Hatter)指出，智慧數位助手必須隨時聆聽那個「喚醒詞」(wake-up term)，才能替用戶服務。讓智慧數位助手隨時在等候狀態固然方便，但有洩露隱私的疑慮，因此如果短時間內不用，應該把等候的狀態關閉。

亞馬遜智慧裝備的喚醒詞是「Alexa」，蘋果(Apple)的是「Hey Siri」，安卓系統(Android)的是「OK Google」，用戶可以到設定(settings)裡去，把等候的功能關掉。另外，用戶也可以根據不同的應用程式，把麥克風設定(microphone settings)關掉，這樣監聽的功能就會停止運作。

亞馬遜 加州大學 iPhone

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