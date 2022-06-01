關心台美人 蕭瑛嫃力挺黃潔宜選加州市議員

Healing Hope Spiritual Counseling Inc負責人蕭瑛嫃(後排左二）遠赴加州為黃潔宜加油打氣。（蕭瑛嫃提供）

Healing Hope Spiritual Counseling Inc負責人蕭瑛嫃長期關注台美人在美國各地的發展，目前她人在正在加州佛利蒙第一選區幫現任市議員黃潔宜（Teresa Keng）加油打氣。

蕭瑛嫃表示，黃潔宜來自台灣，國中畢業後來美，大學唸的是洛杉磯加大 （UCLA）經濟系，後又取得加州的中醫碩士，並曾考取中醫執照。她與曾服役美軍的夫婿Robert Keng育有兩個小孩，一家人在佛利蒙居住多年。一度曾擔任地產經紀人的黃潔宜，長期在北佛利蒙經營台式餐廳「Milk & Honey Cafe迦南廚坊」，前幾年又以黑馬之姿當選佛利蒙市議員。

蕭瑛嫃多年來持續關懷社區各項公益事務，經受邀到各大社團舉辦的各種心靈方面的講座，特別專注於婚姻諮詢、青少年輔導、心靈紓解、家居輔導、臨終關懷等，她同時是休士頓花藝學院認證的花藝設計師，善用插花藝術與心靈結合來舒壓身心健康與愈合。

蕭老師（圖右）讚揚黃潔宜是台灣人的驕傲。（蕭瑛嫃提供）

蕭老師讚揚黃潔宜總是把人民放在首位，她是台灣，第一代移民，小企業主，兩個殘疾兒童的母親，目前在聖何西州立大學攻讀教育 領導力博士學位。她正在競選加州議員，以提升灣區內所有的家庭，為那些需要被聽到和被忽視的人們發聲。

支持黃潔宜的台僑表示，黃潔宜會講台語、國語、英文、廣東話，而且非常關心大家，社團有活動時黃潔宜也都積極參與，很高興看到黃潔宜能夠挑戰更高的層級。

黃潔宜也曾指出，自己本身就是家長，能體會加州在教育規畫與資源上的不足。目前她正在聖荷西州立大學（SJSU）就讀教育領導的博士班，就是希望更能掌握各級學校的需求，期待將來能在州政府的層級改變加州公立教育系統。希望加州能撥更多的預算給教育，並且提供免費的學前教育，從根本上降低不同背景家庭的學習差距，同時也要幫助中小企業繼續從疫情中復甦，繼續成長。

黃議員擁有加州大學 洛杉磯分校的商業和經濟學學士學位和中醫碩士學位。她是聖何西州立大學的博士候選人，正在攻讀教育領導力學位，該學位主要關注社會正義，旨在為所有學生爭取公平的教育機會。她目前和丈夫羅伯特以及他們的兩個孩子住在北菲蒙，他是一名工程師和美國老兵。