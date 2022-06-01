關心台美人 蕭瑛嫃力挺黃潔宜選加州市議員
Healing Hope Spiritual Counseling Inc負責人蕭瑛嫃長期關注台美人在美國各地的發展，目前她人在正在加州佛利蒙第一選區幫現任市議員黃潔宜（Teresa Keng）加油打氣。
蕭瑛嫃表示，黃潔宜來自台灣，國中畢業後來美，大學唸的是洛杉磯加大（UCLA）經濟系，後又取得加州的中醫碩士，並曾考取中醫執照。她與曾服役美軍的夫婿Robert Keng育有兩個小孩，一家人在佛利蒙居住多年。一度曾擔任地產經紀人的黃潔宜，長期在北佛利蒙經營台式餐廳「Milk & Honey Cafe迦南廚坊」，前幾年又以黑馬之姿當選佛利蒙市議員。
蕭瑛嫃多年來持續關懷社區各項公益事務，經受邀到各大社團舉辦的各種心靈方面的講座，特別專注於婚姻諮詢、青少年輔導、心靈紓解、家居輔導、臨終關懷等，她同時是休士頓花藝學院認證的花藝設計師，善用插花藝術與心靈結合來舒壓身心健康與愈合。
蕭老師讚揚黃潔宜總是把人民放在首位，她是台灣，第一代移民，小企業主，兩個殘疾兒童的母親，目前在聖何西州立大學攻讀教育領導力博士學位。她正在競選加州議員，以提升灣區內所有的家庭，為那些需要被聽到和被忽視的人們發聲。
支持黃潔宜的台僑表示，黃潔宜會講台語、國語、英文、廣東話，而且非常關心大家，社團有活動時黃潔宜也都積極參與，很高興看到黃潔宜能夠挑戰更高的層級。
黃潔宜也曾指出，自己本身就是家長，能體會加州在教育規畫與資源上的不足。目前她正在聖荷西州立大學（SJSU）就讀教育領導的博士班，就是希望更能掌握各級學校的需求，期待將來能在州政府的層級改變加州公立教育系統。希望加州能撥更多的預算給教育，並且提供免費的學前教育，從根本上降低不同背景家庭的學習差距，同時也要幫助中小企業繼續從疫情中復甦，繼續成長。
黃議員擁有加州大學洛杉磯分校的商業和經濟學學士學位和中醫碩士學位。她是聖何西州立大學的博士候選人，正在攻讀教育領導力學位，該學位主要關注社會正義，旨在為所有學生爭取公平的教育機會。她目前和丈夫羅伯特以及他們的兩個孩子住在北菲蒙，他是一名工程師和美國老兵。
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